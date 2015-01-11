В Новогорном изъяли более 17 литров «Боярышника»

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 132 происшествия, возбуждено 22 уголовных дела, раскрыто 7.

19 декабря по «горячим» следам сотрудники полиции задержали жителя Озерска, 1988 года рождения, который из палаты, расположенной в инфекционном отделении городской больницы, похитил планшетный компьютер и сотовый телефон, причинив тем самым владельцам имущества общий ущерб в сумме 8000 рублей. Задержанный дал признательные показания, следствие продолжается.

В этот же день сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу кошелька с деньгами в сумме 4500 рублей из помещения парикмахерской, расположенной по бр. Луначарского, которая произошла 23 августа. Задержанный по подозрению в совершении данного преступления мужчина, 1980 года рождения, признался в краже.

20 декабря сотрудники полиции задержали жителя поселка Новогорный, 1966 года рождения, который 13 декабря в офисе строительной компании «Промспецмонтаж» нашел кошелек с банковской картой, впоследствии с которой он снял и потратил на свои нужды деньги в сумме 21200 рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

21 декабря в ходе проведения операции «Алкоголь» сотрудники полиции в поселке Новогорный в одном из магазинов выявили факт реализации спиртосодержащей продукции «Боярышник». Всего было изъято 17,3 литра. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по данному факту проводится проверка.

23 декабря в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Лес» сотрудники полиции в лесном массиве у станции Татыш выявили жителя поселка Новогорный, 1975 года рождения, который осуществил незаконную порубку лесных насаждений – сосен в количестве трех штук. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Внимание!

На территории Озерского городского округа проводятся два специализированных мероприятия: «Пиротехника» и «Лес».

Уважаемые граждане! Если вы обладаете информацией о фактах нарушения Правил хранения, реализации и использования пиротехнических изделий, о фактах незаконной порубки, перевозки и реализации деревьев хвойных пород, просим сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону горячей линии (35130) 2-50-85, 2-00-50 или 02.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 23 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 29 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 15 выездов.

Было составлено 442 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 48 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 23 протокола;

- за мелкое хулиганство – 57 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск