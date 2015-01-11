Золото Всероссийского турнира по кик-боксингу – у озерчанина

C 21 по 24 декабря 2016 года в г. Полевской Свердловской области проходил Всероссийский турнир по кик-боксингу на призы трубной металлургической компании в разделе фулл-контакт.
В соревнованиях приняли участие представители девяти регионов страны: Приморского края, Удмуртии, ХМАО, Омской области, Пермского края, Свердловской области, Башкирии, Татарстана, Челябинской области.
Озерский городской округ представлял Артём Шепелев, спортсмен из клуба «Легион мастеров». Проявив характер и стремление победить, Артём заслуженно стал чемпионом, завоевав 1 место.
Занимается спортсмен под руководством тренеров Никулина Д.С. и Жигмонта А.В.
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: кик-боксинг.
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