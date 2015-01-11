» Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона.

«Челябинская область – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь, – говорится в поздравлении губернатора Бориса Дубровского. – Мы по праву гордимся Южным Уралом: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями. Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно преумножать его. Беречь природные богатства для будущих поколений».

Несмотря на то что история Южного Урала уходит своими корнями в глубину тысячелетий, Челябинской области как административному образованию исполняется всего 83 года. Все дело в том, что долгое время территориальной единицы с таким названием в России просто не существовало. И только в 1934 году благодаря постановлению Всероссийского центрального исполнительного комитета – в то время высшего органа власти – на карте нашей страны официально появилась Челябинская область.

Богатые природные ресурсы региона, прежде всего залежи железных и медных руд, навсегда определили «заводскую» судьбу Южного Урала – наш край во все времена своего существования был центром развития промышленности. Именно здесь появились первые в России металлургические заводы, которые стали широко известны по всему миру. Самое старое из действующих на территории области промышленных предприятий – Каслинский завод архитектурно-художественного литья – был построен в 1745 году. Его мастера смогли добиться высочайшего совершенства в чугунном литье. Так появился уникальный художественный промысел. Помимо Каслей, мировую славу снискал еще один небольшой город Челябинской области – Златоуст. Здесь зародилось и в дальнейшем получило развитие искусство украшения холодного оружия – знаменитая златоустовская гравюра на стали.

Своего расцвета промышленное производство на Южном Урале достигло в 30-х годах прошлого века. В эпоху индустриализации были построены гиганты отечественной металлургии и машиностроения – Челябинский тракторный завод и Магнитогорский металлургический комбинат; открыто первое в стране предприятие по производству никеля, освоен выпуск ферросплавов.

Производственный потенциал нашего края многократно приумножила Великая Отечественная война, каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. В этот период в область было эвакуировано свыше 200 предприятий, а в годы войны Челябинск впервые стал городом-миллионником.

Еще до окончания Великой Отечественной на родине физика-атомщика Игоря Курчатова началось строительство ядерного щита нашего государства. В Челябинской области был сформирован уникальный научно-исследовательский комплекс, где и по сей день создаются технологии ракетостроения и космической отрасли, существует не имеющее аналогов в мире атомное производство.

Сегодня Южный Урал является одним из ведущих индустриальных регионов России. Однако «опорный край державы» известен не только промышленными предприятиями, но и благодаря своей живописной природе и достопримечательностям. Это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», старейшая из действующих в России электростанций «Пороги», найденное во время археологических раскопок поселение эпохи средней бронзы Аркаим; Игнатиевская пещера, на стенах которой сохранились рисунки древних людей, остров Веры и многие другие уникальные объекты.

В этом году ко дню рождения области было приурочено традиционное мероприятие – вручение премии «Светлое прошлое». Церемония состоялась в театре драмы имени Наума Орлова уже в 13-й раз. Символ народного признания — статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы скульптора Эрнста Неизвестного – получили знаменитые земляки, живущие в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной и государственной деятельности. За годы существования премии в списке награжденных более 120 фамилий.

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