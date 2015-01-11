» Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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| История края

Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с 83-летием со дня образования Челябинской области

Ровно 83 года назад, 17 января 1934 года, было подписано постановление «О разделении Уральской области». Этот исторический документ можно считать официальным «свидетельством о рождении» региона.

«Челябинская область – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь, – говорится в поздравлении губернатора Бориса Дубровского. – Мы по праву гордимся Южным Уралом: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями. Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно преумножать его. Беречь природные богатства для будущих поколений».

Несмотря на то что история Южного Урала уходит своими корнями в глубину тысячелетий, Челябинской области как административному образованию исполняется всего 83 года. Все дело в том, что долгое время территориальной единицы с таким названием в России просто не существовало. И только в 1934 году благодаря постановлению Всероссийского центрального исполнительного комитета – в то время высшего органа власти – на карте нашей страны официально появилась Челябинская область.

Богатые природные ресурсы региона, прежде всего залежи железных и медных руд, навсегда определили «заводскую» судьбу Южного Урала – наш край во все времена своего существования был центром развития промышленности. Именно здесь появились первые в России металлургические заводы, которые стали широко известны по всему миру. Самое старое из действующих на территории области промышленных предприятий – Каслинский завод архитектурно-художественного литья – был построен в 1745 году. Его мастера смогли добиться высочайшего совершенства в чугунном литье. Так появился уникальный художественный промысел. Помимо Каслей, мировую славу снискал еще один небольшой город Челябинской области – Златоуст. Здесь зародилось и в дальнейшем получило развитие искусство украшения холодного оружия – знаменитая златоустовская гравюра на стали.

Своего расцвета промышленное производство на Южном Урале достигло в 30-х годах прошлого века. В эпоху индустриализации были построены гиганты отечественной металлургии и машиностроения – Челябинский тракторный завод и Магнитогорский металлургический комбинат; открыто первое в стране предприятие по производству никеля, освоен выпуск ферросплавов.

Производственный потенциал нашего края многократно приумножила Великая Отечественная война, каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. В этот период в область было эвакуировано свыше 200 предприятий, а в годы войны Челябинск впервые стал городом-миллионником.

Еще до окончания Великой Отечественной на родине физика-атомщика Игоря Курчатова началось строительство ядерного щита нашего государства. В Челябинской области был сформирован уникальный научно-исследовательский комплекс, где и по сей день создаются технологии ракетостроения и космической отрасли, существует не имеющее аналогов в мире атомное производство.

Сегодня Южный Урал является одним из ведущих индустриальных регионов России. Однако «опорный край державы» известен не только промышленными предприятиями, но и благодаря своей живописной природе и достопримечательностям. Это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», старейшая из действующих в России электростанций «Пороги», найденное во время археологических раскопок поселение эпохи средней бронзы Аркаим; Игнатиевская пещера, на стенах которой сохранились рисунки древних людей, остров Веры и многие другие уникальные объекты.

В этом году ко дню рождения области было приурочено традиционное мероприятие – вручение премии «Светлое прошлое». Церемония состоялась в театре драмы имени Наума Орлова уже в 13-й раз. Символ народного признания — статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы скульптора Эрнста Неизвестного – получили знаменитые земляки, живущие в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной и государственной деятельности. За годы существования премии в списке награжденных более 120 фамилий.

С интересными фактами о Челябинской области вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

http://gubernator74.ru

Ключевые теги: Челябинская область.

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Комментарии (1)

Гость,

Лучше бы "газовую камеру" не устраивали для жителей Челябинской области
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