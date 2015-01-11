» Один день Константина Валерьевича

1. Прошлое: Трое в лодке

Без четверти десять утра по Москве 17 января 2016 года в пустынный зал заседаний Басманного районного суда столицы вошла девушка. На экране диагональю 17 дюймов из зала суда в Озерске с трудом можно было различить ее силуэт, не говоря уже о том, чтобы с уверенностью опознать в нем гражданскую супругу экс-губернатора Челябинской области. Судья из первопристольной засвидетельствовала: по паспорту это действительно Юревич Кристина Игоревна 1990 года рождения, сомнений нет. Успешно пройдя эту маленькую церемонию, женский силуэт принялся отвечать на вопросы Константина Коваленко, защитника бывшего члена Совета Федерации родом из Озерска Константина Цыбко, обвиняемого в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 Уголовного Кодекса – взятка в особо крупном размере (наказывается штрафом и дисквалификацией, либо от 8 до 15 лет тюрьмы). В сущности, вопрос был один: как и в чьем обществе вы провели 9-11 июля 2011 года?

Благодаря отметке в собственном загранпаспорте, срок действия которого уже истек, мадам Юревич (или все-таки мадемуазель?) смогла припомнить, что вечером 8 июля 2011 года она села на самолет в Мюнхене. Обществу, в котором уроженка города Воскресенск Московской области покидала столицу федеральной земли Бавария, могли бы тогда позавидовать многие ее соотечественницы. Эскорт составляли двое молодых людей. Первый из них - мистер Юревич, бойфренд Кристины. Второй – его друг, сенатор Цыбко. Когда самолет приземлился в аэропорту Баландино близ Челябинска, страна уже встречала новый день. Переночевав в Челябинске, троица отправляется отдыхать на природу, а именно на дачу к своему знакомому Валерию Галееву, что на озере Увильды. Там друзья занимались тем, чем обычно занимаются наши соотечественники на природе. Жарили шашлык, катались на катере, пили чай на террасе. Вечером 11 июля Юревич, Юревич и Цыбко вернулись в Челябинск.

- Я не помню точное время, но, судя по тому, что это было летом, и было уже темно, дело было вечером. Я запомнила это, потому что вела машину.

- Можете описать, чем конкретно вы занимались во время отдыха? – вмешалась государственный обвинитель.

- Я вам конкретно говорю, шашлыки, катались на катере два часа, потом сидели на террасе… чай, кофе…

- А более подробно вы вспомнить не можете? - Ответ отрицательный. Честно говоря, я удивлен, что Кристина Игоревна вспомнила вообще что-то. Как-никак, шесть лет минуло. Трудно винить ее за плохую память.

- А вы не помните, не исчезал ли в течение дня подсудимый из вашего поля зрения? – не сдавалась прокурор.

- Не отлучался ли Константин Валерьевич в туалет? – язвительно уточнил адвокат, за что удостоился возмущенного взгляда со стороны судейского стола.

Но Константин Валерьевич не отлучался. В самом деле, должен же он был хотя бы отойти по малой нужде, переодеться или принять душ.

2. Настоящее: три версии

К чему все эти сентиментальные копания в прошлом? А вот к чему. По версии следствия 9 июля 2011 года, Константин Цыбко встречался с Евгением Тарасовым и Николаем Сандаковым в пресловутом ресторане «Грузинский двор», где обсуждалась взятка. Теперь же выходит, что никого из трех фигурантов в указанное время в этом ресторане не было. Во всяком случае, по итогам сегодняшнего рабочего дня никак не должен был там оказаться Константин Цыбко. Правда ли это? Ну а как вы думаете? Свидетель дал показания под присягой. Суд примет эти показания как факт.

Но я не обязан этому верить. Я не обязан верить суду, обвиняемому, его адвокату, государственным обвинителям. И уж точно не стану я верить на слово коллегам-журналистам, которые, похоже, разделились на два лагеря. В отличие от суда, я гипотетически вполне могу допустить возможность лжесвидетельства. Да, это уголовное преступление, но кого это когда-либо волновало? При таком раскладе мы имеем дело с влиятельным манипулятором, который ловко уворачивается от выпадов обвинителя. И если у озерской прокуратуры не найдется еще пары тузов в рукаве, то манипулятор этот скоро окажется на свободе.

Этого мы наверняка не знаем. Возможно, что все совсем наоборот. Ну, вот допустим на секунду, что силовые структуры решили свести счеты с честным, но не в меру предприимчивым и амбициозным Членом Совета Федерации, проявляющим избыточную заботу о родном городе. Фальсифицировали пару улик, надавили на ранее осужденного и морально уже раздавленного Тарасова… Нет, такое в нашей стране представить просто невозможно!

Есть и третий вариант, как могли развиваться события, так сказать, синтетический. Возможно, мы просто являемся свидетелями внутриэлитарной борьбы за власть. Одна сторона – это местная властная элита Озерска, поддерживаемая «Маяком» и «Росатомом», и вкупе с ними силовые ведомства, с другой стороны – Юревич, Сандаков, Цыбко… ну вы поняли. В бытность Юревича губернатором между Челябинском и Озерском имели место периоды напряженности в отношениях. Предположим, что экс-губернатору было интересно поглубже залезть в дела «сороковки», которая этаким анклавом маячила на фоне депрессивных уездных городов Южного Урала. Местная элита Озерска вряд ли приветствовала посягательство на собственный «суверенитет». Скрепя зубами, снесли «пришлого» сити-менеджера. Допустим, что это ставленник от партии Юревича-Сандакова-Цыбко. Но вот политическая конъюнктура понемногу изменилась, и команду Юревича разметали. Цыбко еще не осужден и, может статься, не будет осужден. Но сам факт уголовного преследования столь крупной политической фигуры примечателен.

Вы спросите, а была ли взятка? А имеет ли это значение в таком контексте? Мне всегда казалось, что коррупция – это что-то вроде смазки в политическом механизме всего нашего государства. Да, это одно из самых тяжких и опасных видов преступлений, что наделенное властью лицо может совершить против тех, кто по Конституции является носителем этой власти. Но, повторюсь, кого это когда-либо волновало?

3. Будущее: Пари без ставок

Надо заметить, экс-сенатор в суде и вне его стен ведет себя более чем уверенно. Расточает улыбки, охотливо общается с журналистами, грозит карьерными неудачами своим неприятелям в погонах, учинивших над ним беззаконие, и, конечно, всячески демонстрирует непоколебимую уверенность в собственной победе. Я, очевидно, привлек внимание бывшего члена Совета Федерации, когда тот покидал здание суда в компании адвоката и дружественной прессы. Завязался разговор. Слово за слово, и Константин Цыбко объявил мне, что вскоре Озерск потрясет некое событие.

- Давайте пока не будем об этом писать, - попросил экс-сенатор. - Просто посмотрим, так это будет или не так.

- Давайте! – согласился я, пусть это будет наш спор. И если все произойдет так, как сказал Цыбко, я, пожалуй, возьму на себя труд сделать это достоянием общественности. Все решится 9 февраля.

Егор Абдалов