Мифы вокруг Озерска и около. Видео

Недостаток информации порождает слухи. Со временем слухи становятся мифами. А уж мифы впоследствии выдаются за истину в конечной инстанции. Город Озерск, несмотря на свою юность (по историческим меркам) испытал на себе эти явления в полной мере. Не последнюю роль, наверное, в этом сыграла его традиционная секретность.

Сегодня мы поговорим о некоторых из этих мифов, а заодно узнаем, что происходило на льду Иртяша в ночь с 18 на 19 января, кто из первых лиц был там в это время и чем занимались - в нашем видеосюжете.

Александр Волынцев