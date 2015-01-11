Пусть счетчик щелкает

Любой российский гражданин в возрасте «40+» без труда, даже если поднять его среди ночи, припомнит десяток цитат из катехизиса строителя коммунизма. Будут среди цитат и такие слова: «Социализм – это учет и контроль». Что имел в виду дедушка Ленин, теперь неизвестно, но, учитывая судьбу первого в мире социалистического государства, контролировали что-то не то и учитывали совсем не так.

Новое российское государство решило не наступать на те же грабли, и вплотную занялось контролем и учетом. Про контроль поговорим как-нибудь в другой раз, а вот про учет – самое время.

Буквально только что руководство ММПКХ объявило горожанам: с февраля предприятие будет применять «повышающий коэффициент к расчетам размеров платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений, не оборудованных приборами учета при наличии технической возможности их установки». Проще говоря, тот, кто до сих пор не установил в квартире индивидуальный счетчик горячей и холодной воды, со следующего месяца будет платить за воду в полтора раза больше.

Опережая возмущенные крики жильцов: «А как же обещание правительства повышать тарифы ЖКХ в соответствии с темпами инфляции?» - надо заметить, что это обещание правительство не нарушает. Тариф на услугу пока остается прежним, его в плановом порядке пересмотрят летом. В данном же случает постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, вводя коэффициент 1.5, лишь повышает норматив потребления для граждан, не желающих ставить индивидуальные счетчики.

И поступает здесь вполне логично. Ведь по какой причине жилец не ставит счетчик? Очевидно, ему это невыгодно. А невыгодно может быть в одном случае: в квартире прописан один человек, с него ММПКХ взимает платежи по нормативу, а реально водой пользуются, допустим, пятеро, и расход многократно превышает норматив.

Во всех прочих ситуациях законопослушному гражданину экономически целесообразно ставить водосчетчики.

Вводя повышающий коэффициент, государство пытается учесть это обстоятельство и ограничить бесплатное потребление дорогого ресурса. Кстати, такой способ придуман не сейчас. Упомянутым постановлением предлагалось еще год назад применять повышающий коэффициент, но, видимо, озерское ММПКХ было настолько богато, что могло себе позволить прощать бесконтрольное потребление воды.

Теперь, благодаря дополнительным доходам, а они, по грубой оценке, составят около 1 млн. руб. в месяц, у муниципального предприятия появится возможность хоть немного «расшить» имеющиеся проблемы.

Чем же грозит повышающий коэффициент отдельно взятому озерскому жителю? Расчет последствий прост. Раз нет прибора учета, гражданин за воду платит по нормативу. Норматив предполагает, что неоприборенный жилец в месяц потребляет 8,21 кубометра холодной воды по цене 10,5 рублей за куб и 3,95 кубометра горячей воды по цене 23,67 рублей за куб. Итого, каждый проживающий в квартире без водосчетчиков должен ежемесячно платить ММПКХ 179,83 рубля. Теперь на эту сумму будет начисляться повышающий коэффициент 1,5. Следовательно, в расчетках за февраль сумма платежей за воду вырастет на 89,92 рубля с человека. Если в квартире проживает несколько человек, то в ежемесячном семейном бюджете появляется заметная брешь.

При этом нет уверенности, что оставшиеся в Озерске немногие неоприборенные граждане массово станут ставить счетчики. При средней цене установки (с работой) в три тысячи рублей, окупать счётчик только за счет освобождения от повышающего коэффициента придется очень долго. С другой стороны, зачем платить родному государству за то, чем мы реально не пользуемся?

Так что у, примерно, каждого пятого озерчанина теперь есть повод для размышлений.

Хотя еще В.С.Высоцкий им давал совет: «Пусть счетчик щелкает…»