Озёрские полицейские задержали грабителя

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 106 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 5.

16 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Озерска, 1992 года рождения, который в середине апреля 2016 года из автомобиля ВАЗ-21099, стоявшего по ул. Кыштымская, похитил аккумуляторную батарею и документы владельца транспортного средства. Задержанный молодой человек дал признательные показания.

18 января сотрудники уголовного розыска задержали озерчанина, 1978 года рождения, который со своим знакомым 2 января в подъезде дома № 77 по пр. Ленина нанес побои пожилому мужчине, после чего похитил золотую цепочку. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту грабежа, проводятся необходимые следственные мероприятия.

21 января в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением. Неизвестная женщина в утреннее время у дома № 54 по ул. Строительная, обманным путем и злоупотребив доверием, у ее двенадцатилетней дочери завладела сотовым телефоном. По «горячим» следам сотрудники полиции задержали злоумышленницу, ей оказалась жительница Озерска, 1986 года рождения. Следствие продолжается.

В этот же день в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его сын, 1993 года рождения, совершил угон принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2107. Вскоре наряд ДПС остановил данный автомобиль за управлением сына заявителя с признаками алкогольного опьянения. По данному факту оформлен материал.

23 января оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков по пр. Победы задержали жительницу Озерска, 1981 года рождения, у которой при себе был обнаружен контейнер с веществом белого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в конце июня 2016 года с мотоцикла, стоявшего у дома № 1 по ул. Бажова, похитил заднее колесо, причинив тем самым владельцу мотоцикла ущерб в сумме 5000 рублей. Им оказался девятнадцатилетний житель Озерска. Задержанный молодой человек дал признательные показания, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 18 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 45 выездов.

Было составлено 460 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 21 протокол;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 30 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 43 протокола.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск