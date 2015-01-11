Озёрские полицейские задержали грабителя

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

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Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

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| Происшествия

Озёрские полицейские задержали грабителя

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 106 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 5.

16 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Озерска, 1992 года рождения, который в середине апреля 2016 года из автомобиля ВАЗ-21099, стоявшего по ул. Кыштымская, похитил аккумуляторную батарею и документы владельца транспортного средства. Задержанный молодой человек дал признательные показания.

18 января сотрудники уголовного розыска задержали озерчанина, 1978 года рождения, который со своим знакомым 2 января в подъезде дома № 77 по пр. Ленина нанес побои пожилому мужчине, после чего похитил золотую цепочку. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту грабежа, проводятся необходимые следственные мероприятия.

21 января в полицию обратилась жительница Озерска с заявлением. Неизвестная женщина в утреннее время у дома № 54 по ул. Строительная, обманным путем и злоупотребив доверием, у ее двенадцатилетней дочери завладела сотовым телефоном. По «горячим» следам сотрудники полиции задержали злоумышленницу, ей оказалась жительница Озерска, 1986 года рождения. Следствие продолжается.

В этот же день в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его сын, 1993 года рождения, совершил угон принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2107. Вскоре наряд ДПС остановил данный автомобиль за управлением сына заявителя с признаками алкогольного опьянения. По данному факту оформлен материал.

23 января оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков по пр. Победы задержали жительницу Озерска, 1981 года рождения, у которой при себе был обнаружен контейнер с веществом белого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в конце июня 2016 года с мотоцикла, стоявшего у дома № 1 по ул. Бажова, похитил заднее колесо, причинив тем самым владельцу мотоцикла ущерб в сумме 5000 рублей. Им оказался девятнадцатилетний житель Озерска. Задержанный молодой человек дал признательные показания, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области объявляет о наборе на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Вместе с тем информируем, что возможность обратиться с заявлением, жалобой или предложением в сети Интернет реализована в каждом территориальном органе МВД России. Выбрать необходимое подразделение МВД России возможно по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites либо пройти по ссылке: https://74.mvd.ru/request_main (ГУ МВД России по Челябинской области)

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефонам доверия», которые работают в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594;

в Управлении – 2-00-50.

Также по указанным номерам Вы можете сообщить любую информацию о преступлениях и правонарушениях. Все поступившие сообщения незамедлительно передаются в дежурную часть для незамедлительной регистрации и доклада начальнику Управления.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 18 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 45 выездов.

Было составлено 460 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 21 протокол;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 30 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 43 протокола.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений.

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