Бесплатная приватизация жилья окончательно завершится 1 марта

Срок бесплатной приватизации жилья окончательно завершится в РФ 1 марта 2017 года, до 2020 года такая возможность будет предоставлена лишь трем категориям граждан — крымчанам, переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам. Такое решение принял 25 января думский комитет по жилищной политике и ЖКХ, наконец одобрив один из соответствующих законопроектов. Таким образом, 25-летнюю историю приватизационной кампании в РФ можно будет считать завершенной.

На заседании комитета парламентариям пришлось обсудить сразу шесть альтернативных законопроектов о продлении сроков бесплатной приватизации жилья. Она продолжится до 1 марта этого года. Ранее Минстрой и Минэкономики заявляли, что ее уже пора прекращать. Однако «за бортом» могут оказаться более 3 млн человек — крымчане и жители аварийного жилья, а также дети-сироты, не успевшие оформить выделенные государством квартиры в собственность.

Предложения еще раз продлить приватизацию обсуждались с конца 2015 года, но каждый раз авторы не сходились во мнении, для кого и на какой срок это сделать. Однако теперь Госдуме осталось всего три недели на три чтения одного из законопроектов. Если не успеть окончательно принять его до середины февраля (с тем, чтобы законопроект успел пройти через Совет Федерации и поступить на подпись президенту), то бесплатная приватизация в стране прекратится для всех.

Три льготные категории

Напомним, бесплатная приватизация жилья была запущена в 1992 году. Как ожидалось, она должна была продолжаться до 1 января 2007 года — до вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ. Однако в итоге ее сроки продлевались пять раз — до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

В сентябре прошлого года Минстрой подготовил доклад президенту о прекращении бесплатной приватизации. В докладе отмечалось, что в РФ уже приватизированы 85% квартир и все, кому это было необходимо, уже осуществили требуемые процедуры. По данным Росстата, число приватизированных жилых помещений превысило 30 млн.

Кроме того, Минстрой считает, что продолжающаяся приватизация сокращает муниципальный жилой фонд. А это, соответственно, затягивает предоставление жилья в соцнаем очередникам. В результате им приходится стоять в очереди на получение жилья до 25 лет. С коллегами согласились в Минэкономразвития, но отметили, что вопрос о выделении определенных категорий граждан, имеющих право на приватизацию жилых помещений после ее прекращения, требует детальной проработки.

В целом выделяются три льготные категории, для которых предлагается продлить сроки приватизации.

Первая — граждане, ожидающие расселения из ветхого и аварийного жилья. Программа расселения, реализуемая Фондом содействия реформированию ЖКХ, должна завершиться до конца 2017 года. И когда у этих граждан появятся свои квартиры, они должны иметь возможность его приватизировать, иначе будут поставлены в неравное положение с теми, кто успел сделать это раньше.

Вторая категория — жители Крыма и Севастополя, позже всех получившие право на приватизацию по российскому законодательству и еще не успевшие его реализовать. Один из внесенных в Думу вариантов продления приватизации не учитывал крымчан — его комитет сразу снял с повестки.

Третья — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых еще не окончился срок действия договора найма предоставленных им квартир.

Основная дискуссия развернулась вокруг двух версий законопроекта, которые были внесены главой комитета Галиной Хованской («Справедливая Россия») и ее первым заместителем Александром Сидякиным («Единая Россия»).

Закон Хованской

Этот законопроект глава профильного комитета Галина Хованская внесла в Думу вместе с четырьмя соавторами 24 декабря 2015 года. Согласно тексту документа, приватизацию предлагается сделать бессрочной и при этом запретить приватизацию жилья малоимущим. Обе новеллы вызвали споры в комитете.

Необходимость отменить сроки Хованская объяснила тем, что зачастую престарелые граждане отказываются приватизировать жилье, а их более молодые родственники применяют к ним различные меры принуждения.

— В нашем варианте законопроекта пусть они спокойно доживают, а после их смерти молодежь сможет спокойно приватизировать свою квартиру, — сказала она.

Против инициативы высказался присутствовавший на комитете заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

— У нас с вами есть задача по развитию арендного жилья, надо строить жилье некоммерческого найма. Продление приватизации приводит к тому, что субъекты не заинтересованы ни в развитии некоммерческого найма, ни в создании маневренного фонда, — сказал он.

Стасишин еще раз подчеркнул, что министерство настаивает на завершении приватизации.

Что касается второй новеллы, то, как пояснила Хованская, с 1 марта 2005 года претендовать на постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право только малоимущие, требующие особой социальной защиты со стороны государства. Однако в случае предоставления им квартир они в большинстве своем не смогут ее содержать с учетом роста налога на имущество, квартплаты и платы за капремонт. По мнению главы комитета, необходимо оставить за ними возможность продолжать пользоваться квартирой на условиях социального найма.

— Верховный суд дал отрицательный отзыв на этот законопроект, так как доход гражданина не является постоянной категорией и не может быть причиной лишения граждан права приватизировать квартиру, — парировал Сидякин.

Закон Сидякина

Законопроект группы единороссов был внесен совсем недавно, 13 января 2017 года. Согласно тексту проекта, сроки приватизации предлагается продлить до 1 января 2020 года для перечисленных выше трех льготных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, граждан, подлежащих переселению из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, а также детей-сирот.

А вот жители аварийного жилья, дома которых не успели признать аварийными до 2012 года, по этому варианту утрачивают право приватизации, отметила Галина Хованская, высказавшая ряд претензий к законопроекту. По данным на первое полугодие 2016 года, после 1 января 2012 года аварийными признано около 30 тыс. домов, в них проживает более 464 тыс. человек.

Кроме того, не учитывается предложение Дмитрия Медведева по очередникам. Речь идет о «старых очередниках», то есть тех, кто был принят на учет до 1 марта 2015 года. Те из них, кому жилье до сих пор не дали, не смог и воспользоваться правом оформить его в собственность.

Впрочем, это можно исправить, доработав законопроект ко второму чтению, подчеркнула глава комитета.

Битва законопроектов

В итоге вариант Хованской проиграл варианту ее конкурента: к принятию в первом чтении комитет рекомендовал именно законопроект Сидякина. Первое чтение состоится уже в пятницу, 27 января.

Парламентарии сразу же договорились разработать и обсудить поправки к этой инициативе уже на следующем заседании 5 февраля.

Правда, законопроект Хованской тоже решено вынести на рассмотрение Госдумы. Таким образом, в пятницу депутаты обсудят пять альтернативных инициатив, три из которых профильный комитет не рекомендовал к принятию, а законопроект от заксобрания Севастополя отправится на рассмотрение и вовсе без какой-либо оценки.