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| Новости » Общественная жизнь

Убить нельзя, стерилизовать: на Южном Урале создадут рабочую группу по спасению бездомных животных

Их живьем замуровывают в подвалах многоэтажных домов, отстреливают возле детских площадок, калечат и избивают. Они – нападают стаями на прохожих, переносят опасные инфекции и провоцируют ДТП. Проблемами безнадзорных животных вплотную занялась Общественная палата Челябинской области, которая 25 января провела профильное мероприятие, собрав за одним столом известных челябинских зоозащитников, представителей ветеринарных клиник, специалистов Минсельхоза и Минэкологии региона. Разговор получился длинным и довольно эмоциональным, впрочем, без публичного пафоса и утопических предложений. К чему пришли зоозащитники, мнение председателя Общественной палаты региона и самые интересные тезисы встречи – в материале Агентства новостей «Доступ».

ВЛАСТИ – ЗА ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Начальник управления ветеринарии регионального Минсельхоза Сергей Слободянский отметил, что ежегодно в области проводится бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. В частности, в 2016 году прививку получили 428 тыс. четвероногих. Кроме того, порядка 450 тыс. доз против смертельной болезни «раскладываются» в местах обитания диких животных (препараты вкладывают в съедобную приманку. – Прим АН «Доступ»).

Все эти действия уже привели к позитивной тенденции: если в 2013 году в области выявили 228 случаев бешенства, то в 2014 – 72, в 2015 – 65, а в 2016 – 45.

Тем не менее, ситуация остается напряженной, считает чиновник. И предлагает общественникам и зоозащитникам объединиться для благого дела. «Я прошу всех вас участвовать в обсуждении документов и законопроектов, которые определяют судьбу животных. Вот, например, сейчас идет активное обсуждение закона об идентификации и обязательной маркировке животных (напомним, процесс коснется как скота – коров, лошадей, так и домашних питомцев – кошек и собак; все они, даже пчелы, получат 15-значный номер. – Прим АН "Доступ")», – заявил Слободянский.

В ответ председатель Общественной палаты Олег Дубровин предложил проводить с зоозащитниками совместные «нулевые» чтения, собираясь в таком же формате за одним столом. Идею единогласно поддержали.

Главный врач Челябинской ветстанции Иван Полосков также отметил, что их специалисты договариваются с ЖЭКами и управляющими компаниями, выезжают на места и бесплатно вакцинируют, кастрируют и стерилизуют домашних животных.

Руководители приютов и активисты-зоозащитники, которые подбирают и выхаживают бездомных животных, тут же договорились с руководителем ветстанции о скидочной системе для всех этих манипуляций и с бездомными животными. «Я однозначно за! Кастрация и стерилизация – единственное решение этой проблемы. Это не только снижает популяцию, но и убирает агрессию. Я рад, что сегодня прошел этот круглый стол, мы готовы работать с приютами в индивидуальном порядке», – отметил Полосков.

ПОЗИЦИЯ ЗООЗАЩИТНИКОВ

В круглом столе приняли участие руководители самых крупных приютов региона с безупречной репутацией. В их питомниках есть соответствующее оборудование, все разрешительно-ветеринарные документы, помещения для карантина и другие обязательные составляющие.

Они признаются: всех животных забрать в приюты не получится, отстрел в исключительных ситуациях необходим. Например, когда животное заражено опасными болезнями, агрессивно и не подлежит социализации.

«Мы воспринимаем сегодняшнее мероприятие как собственную победу. Общественная палата Челябинской области нас услышала и поддержала в том контексте, что нам все-таки нужно найти решение проблемы безнадзорности животных. И первый шаг – это внесение правок в статью 245 об ответственном отношении к животным, чтобы люди поняли, что братья наши меньшие – это субъект права, а не вещи. Кроме того, мы настаиваем на прозрачности работы Горэкоцентра. Ветприемник должен стать открытым, чтобы люди в любое время могли прийти и выбрать себе животное, заключить договор по паспорту и забрать друга. Мы предлагаем установить здесь веб-камеры, чтобы любой желающий мог наблюдать за животными по интернету», – говорит председатель Центра временного содержания и реабилитации животных «Шанс» Ольга Шкода.

Поделиться опытом с челябинскими зоозащитниками приехала активистка из Башкирии Анна Мухамедьярова, автор проекта «Обучение волонтеров зоозащитных организаций-2016». «Мы рассказываем об очень важных моментах. Например, как распознать плохого хозяина, как правильно заполнить документ, как выстраивать системную работу с ветклиниками», – говорит гостья.

Опыт соседей однозначно пригодится челябинским зоозащитником, ведь в ходе круглого стола они честно признались: даже не знают, куда жаловаться в случае жестокого обращения с животными. Например, зоозащитник-волонтер Алена Севастьянова рассказала дичайший случай: в ноябре в Калининском районе сотрудники ЖЭКа заживо замуровали десяток кошек в подвале жилого дома. «Животные долго умирали. Кричали и плакали. Их вой слушали дети, подростки, бабушки. У последних от волнения ухудшилось здоровье», – жалуется Севастьянова. И добавляет, что люди обращались в различные управления, писали жалобы в полицию – все без толку.

Олег Дубровин удивился, почему общественность узнала об этом случае только сейчас, и посоветовал в таких ситуациях сразу обращаться в Общественную палату.

Точки над i расставил известный челябинский «айболит», депутат Калининского района Карен Даллакян: «Совет дома решил закрыть дыры в подвале. При этом две бабушки – "божьи одуванчики" – ежедневно подкармливают кошек. Животных собралось очень много, это рассадник блох и инфекций. Вот и получается, что две старушки воюют с Советом дома, который принял решение закрыть подвал. Здесь есть только один выход – чтобы зоозащитники приезжали и забирали животных до того, как случилось непоправимое», – сказал Даллакян.

В ходе круглого стола прозвучало еще много предложений: навести порядок на Птичьем рынке, где смертность животных составляет 89%, ликвидировать контактные зоопарки, создать базу ветклиник, которые работают с проверенными приютами, возобновить мощное волонтерское движение, усилить наказание за жестокое обращение и другие.

«Решение проблемы плавно перетекает от взаимных однобоких обвинений и митингов в русло поиска решения. Поэтому я предлагаю создать межведомственную рабочую группу, которая будет готовить реальные методики и предложения по решению проблемы безнадзорности животных. Сегодня была хорошая дискуссия, вы рассказали о своем опыте, теперь можно проанализировать и проработать озвученные вопросы», – подвел итоги председатель Общественной палаты Олег Дубровин.

Приглашения войти в состав рабочей группы будут рассылаться уже с сегодняшнего дня. Основные направления ее деятельности будет курировать Общественная палата Челябинской области.

https://dostup1.ru

Убить нельзя, стерилизовать: на Южном Урале создадут рабочую группу по спасению бездомных животных

Убить нельзя, стерилизовать: на Южном Урале создадут рабочую группу по спасению бездомных животных

Ключевые теги: бездомные животные.

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