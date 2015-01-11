Ситуация в детском саду под контролем

Сегодня, около 09:00, в в сухом зале бассейна детского сада №58 «Жемчужинка» было обнаружено небольшое задымление. Детей и сотрудников оперативно вывели за территорию учреждения.

О сложившейся ситуации руководство детского сада своевременно проинформировало МЧС, УВД, Управление образования, администрацию Озерского городского округа. Все службы и ответственные должностные лица срочно прибыли к месту происшествия.

Чтобы не держать детей на улице, их вместе с педагогами эвакуировали в ближайшую школу №33, где для каждой группы был предоставлен отдельный кабинет и организован показ мультфильмов. Каждый ребенок получил сухой паек (сок, пряники или печенье).

После ликвидации причин задымления, тщательно проведенных проветривания и влажной уборки помещений, исчезновения запаха, дети и сотрудники были возвращены в здание детского сада. Для доставки самых маленьких воспитанников (от 1, 5 до 3 лет) свой транспорт предоставило МУП «УАТ».

Точные причины происшедшего будут установлены в результате ведомственной проверки МЧС.

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