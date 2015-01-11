Интервью с начальником Управления имущественных отношений

Озёрск.ру и УКС-ТВ продолжают серию встреч с руководителями подразделений администрации ОГО. 10 февраля, в 15:00, гостьей нашей студии будет Братцева Надежда Владимировна, начальник Управления имущественных отношений.

Мы планируем поговорить с Надеждой Владимировной:

- об управлении муниципальным имуществом города (порядок предоставления в аренду, продажа объектов городской недвижимости);

- об окончании срока бесплатной приватизации муниципального имущества жилья;

- об обеспечении детей-сирот жильём;

- о выделении земли под застройку и проведении аукционов по предоставлению земельных участков;

- о незаконном использовании земельных участков.

Помимо этого, мы готовы задать Надежде Владимировне вопросы, которые поступят от читателей сайта Озёрск.ру и зрителей канала УКС-ТВ в комментариях, на странице https://vk.com/upr_im_ozr или по почте webmaster@ozersk.ru.

Ждем ваших вопросов.

Озёрск.ру