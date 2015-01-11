Битва фотографов. Тур № 4

На голосовании – фотографии разных авторов одного из спектаклей ближайших выходных «ЗОЙКИНА КВАРТИРА»! Имена участников остаются в секрете до понедельника. Голосуем за лучшего, ждем вердиктов жюри Тура №4. Обсуждение фотографий и спектаклей выходных – приветствуется!
Всех остальных приглашаем принять участие в голосовании, которое продлится до понедельника!
Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра teatr-nashdom@yandex.ru или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089. Всегда рады новым участникам и сочувствующим!