Битва фотографов. Тур № 4

На голосовании – фотографии разных авторов одного из спектаклей ближайших выходных «ЗОЙКИНА КВАРТИРА»! Имена участников остаются в секрете до понедельника. Голосуем за лучшего, ждем вердиктов жюри Тура №4. Обсуждение фотографий и спектаклей выходных – приветствуется!

— 3,4 февраля, пятница, суббота 18:30 – ПРЕМЬЕРА! «ЙОЛЬ»! музыкальный перформанс

— 5 февраля, воскресенье 18:30 – «ЗОЙКИНА КВАРТИРА», авантюра по М.Булгакову

ЖЮРИ ТУРА №4

— актриса Юлия Гусева

— помощник режиссера и реквизитор Александра Чадова

— зрительское жюри: Марина Поздникова, Артем Втехин

— фотограф Денис Закаляпин

Всех остальных приглашаем принять участие в голосовании, которое продлится до понедельника!

Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра teatr-nashdom@yandex.ru или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089. Всегда рады новым участникам и сочувствующим!

https://vk.com/teatr_ozersk