Чукча в чуме ждет рассвета, а Йольский кот рассказывает сказки…

Во всем этом есть что-то от шаманства. Ритмы музыки, умиротворяющие и влекущие вдаль, вводят в транс. Не сопротивляйтесь. Расслабьтесь. Займите удобное положение, отключите телефон и заботы. Напишите на маленькой бумажной рыбке свое самое заветное желание и отпустите ее в путешествие по бескрайним просторам севера…

В Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» состоялась премьера музыкального перформанса «Йоль» от фолк-состава молодежной группы «Droops». Художественный руководитель постановки – Алла Зорина.

Наступает морозная йольская ночь. Где-то за окном хрустящий снег блести на темных сугробах, а в нашем чуме тепло и уютно. Мы принесем много еловых веток, сплетем из них венки – их сила поможет нам пережить холод двенадцатой Йольской Ночи. Мы садимся поближе к огню, чтобы послушать волшебные сказки о старинном священном празднике. Это ночь верных снов, предсказаний, знамений. Все, загаданное непременно исполняется. Открываются двери для необыкновенных сказочных созданий... Стены небольшого помещения Мастерской на театральном чердаке будто раздвигаются, теряясь под напором разлетающейся вдаль музыки (отличная работа не только музыкантов группы Droops и солистки Аллы Зориной, но и звукорежиссера Игоря Лазарева).

Как яркие язычки пламени играют нашим воображением мудрые народные сказки. Озорными искрами сияют глаза рассказчиков. Артисты театра «Наш дом» Алла Зорина, Ксения Зимбель и Владимир Путятин не ограничивают себя выбором какой-то одной театральной формы: здесь и драма, и куклы, и театр теней, и пластика рук, и самые настоящие пляски шамана.

Прыгучий и загадочный Йольский кот (Кирилл Сабиров) появляется лишь дважды – в начале и конце представления. Большего от волшебного существа и не требуется. Не царское это дело, сказки рассказывать. Йольский кот приходит, чтобы собрать рыбки-желания у тех, кто хорошо поработал и пришел на праздник в вязаной одежке, а потом, махнув пару раз в воздухе хвостом, таинственно удалиться…

Юлия Клепикова

Фото Александра Кузнецова