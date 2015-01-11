Новосёлы получили уверенность в завтрашнем дне и строят планы на будущее

Представители средств массовой информации вместе с начальником и специалистами управления социальной защиты населения побывали в гостях у жительницы округа Лилии Юсуповой, которая в 2016 году получила однокомнатную квартиру в жилом доме посёлка Новогорный, в рамках обеспечения дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Журналисты смогли убедиться в том, что уровень комфортности жилья соответствует всем необходимым требованиям. Следует напомнить, что в 2016 году в Озерском городском округе четыре человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили собственное жильё. Средства, выделенные из бюджетов области и федерации, в размере 3 857 600,00 рублей, были освоены в полном объёме. Радостного события молодые люди ждали не один год. Округ смог приобрести одно жилое помещение в посёлке Метлино и три в посёлке Новогорный.

Лилия Юсупова стояла в списке очерёдности на получение жилья с 14 лет. В настоящее время молодой маме уже 25. Вместе с супругом и маленьким сыном они получили собственную однокомнатную квартиру в посёлке Новогорный в октябре 2016 года. Новосёлы отмечают, что для молодой семьи это хороший задел на будущее.

– В пошлом году я узнала, что нам дают квартиру в моём родном посёлке Новогорный. До этого времени мы с мужем проживали в Озерске с его родственниками, – поделилась обладательница квартиры Лиля Юсупова. – Своё жильё – это очень хорошо для нашей молодой семьи. Со временем планируем сделать ремонт, а в будущем улучшить свои жилищные условия.

К необходимости переехать из города в посёлок в связи с получением собственного жилья молодые люди отнеслись положительно. В разговоре с представителями прессы они неоднократно отмечали, что посёлок Новогорный по благоустройству ничем не уступает городу, а детский сад, школа и магазины здесь расположены в шаговой доступности.

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это дополнительные меры социальной поддержки, которые определены федеральным законодательством. В настоящий момент в очереди на получение жилья в округе стоят 17 человек. Уже весной и летом 2017 года два человека из этого списка отпразднуют новоселье. Выполнив свои обязательства по освоению средств, округ может рассчитывать на дополнительное финансирование.

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Фото Владимира Беляева.