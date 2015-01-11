Битва фотографов — 5 тур!

Приветствуем участников битвы – авторов фотографий спектакля «ЙОЛЬ». Имена героев узнаем в понедельник. Голосуем за лучшего, ждем вердиктов жюри Тура №5. Обсуждение фотографий и спектаклей выходных – приветствуется!

Проголосовать за лучшее фото можно в паблике Озерский театр драмы и комедии "Наш дом". И пусть победит лучший! https://vk.com/teatr_ozersk

Для самых крепких и гриппоустойчивых – спектакли театра «Наш дом» в ближайшие выходные!

- 10 февраля, пятница 18:30 – «ГОСПОДА, ТОВАРИЩИ, СВОЛОЧИ И ДАМЫ», комедия-гротекс

- 11 февраля, суббота 18:30 – «ЙОЛЬ», музыкальный перформанс

- 12 февраля, воскресенье 18:30 – «Убийца», жестокая комедия А.Молчанова

ЖЮРИ ТУРА №5

- актриса Виктория Кривдина

- электрик, монтировщик, мастер на все руки Дмитрий Минин

- зрительское жюри: Марина Кравцова, Таисия Первоушина

- фотограф: Владимир Чирков

Всех остальных приглашаем принять участие в голосовании, которое продлится до понедельника!

Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра teatr-nashdom@yandex.ru или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089. Всегда рады новым участникам и сочувствующим!

Подробности о конкурсе: http://www.teatr-ozersk.ru/index.php/news/67-novosti-69-go-teatralnogo-sezona/734-konkurs-teatra-nash-dom-bitva-fotografov

Юлия Клепикова