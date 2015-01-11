В Челябинской области задержаны участники этнической ОПГ

В начале февраля 2017 года сотрудниками Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального Отдела МВД России «Кыштымский» совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел Челябинской области, а также УФСБ России по Челябинской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых задержаны участники этнической организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических веществ синтетического происхождения на территории региона. При производстве обысков в городах Челябинск, Копейск, Кыштым, Касли и Каслинском районе было изъято более 330 граммов синтетического наркотика.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2, 3 ст. 228, а также ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до пожизненного лишения свободы.

В отношении пяти фигурантов дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://74.мвд.рф/