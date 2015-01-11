Новый сайт поможет жителям Челябинской области решить коммунальные проблемы

В Челябинской области создали сайт «Коммунальный контроль», с помощью которого можно быстро пожаловаться на проблемы в ЖКХ. Содержание заявления при этом будет юридически грамотным, а на его составление уйдет несколько минут.

Как объясняет автор проекта «Коммунальный контроль» депутат областного Заксобрания Илья Бархатов, сайт привязан к ресурсу «Реформа ЖКХ». На нём управляющие компании страны выкладывают достоверную информацию о себе. Это значит, что жителю любого многоквартирного дома в Челябинской области не понадобится тратить время на поиск актуальных контактов УК.

– Большинство собственников жилья сталкиваются с типовыми проблемами. Мы взяли их за основу при разработке сайта и сформировали четыре базовых блока: дом, подъезд, квартира, придомовая территория. Сайт не решит всех проблем в сфере ЖКХ, но поможет разобраться со многими из них, – отметил Илья Бархатов.

Чтобы сформировать жалобу, нужно выбрать на сайте «Коммунальный контроль» проблему и внести свои данные. После этого заявление в электронном виде отправится ответственным специалистам – в 90% случаев это будут управляющие компании. Если в течение 30 дней реакции не последует, то система предложит направить обращение в Госжилинспекцию, которая будет разбираться с коммунальщиками-молчунами.

Напомним, накануне челябинцам предложили анонимно оценить качество работы своей управляющей компании на специальном сайте Gkx74.ru. По итогам голосования Центр общественного контроля по вопросам ЖКХ составит антирейтинг коммунальщиков.

http://chelyabinsk.74.ru