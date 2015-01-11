Митингующие просят проверить деятельность Михаила Похлебаева

В Озерске прошел митинг против генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева. Его организовал скандально известный депутат местного собрания Максим Алушкин, тот самый, что прославился год назад, когда захватил кабинет главы муниципальной администрации. Согласно присланному уведомлению, организатор планировал привести 300 человек, однако в назначенное время у памятника Курчатову появилось лишь двое, включая самого Алушкина. Присутствующие держали в руках плакаты «Требуем проверить деятельность Похлебаева», «Требуем разобраться с личным бизнесом Похлебаева на госпредприятии».

Массовое мероприятие приурочено к приезду на «Маяк» нового генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва, для которого этот визит в южноуральскую запретку станет первым. Однако митингующие ошиблись со временем своего мероприятия – официальная часть визита нового руководителя госкорпорации начнется лишь завтра. Не угадали они и с погодой – в Озерске сегодня -25 градусов. Как сообщил нам источник в управлении предприятия, Михаил Похлебаев воспринял мероприятие спокойно и даже распорядился напоить пикетчиков горячим чаем с пирожками.

Фото https://vk.com/mayak_ozersk