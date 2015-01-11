» Чай для «оппозиции». Без полония

Наличие демократии неизбежно предполагает наличие оппозиции. Безусловно. Конструктивная оппозиция стимулирует действующую власть воплощать наиболее перспективные и интересные идеи, выдвигаемые оппозицией. Это нормально. Так оппозиция придает импульс развитию общества.

Везде.

Но не в России.

В России по какому-то нелепому недоразумению принято называть оппозицией любого, кто живет по принципу старого советского мультика «Баба Яга против». Что бы ни делать, лишь бы в пику. А если еще и с налетом трамвайного хамства, так вообще за борца сойдешь. А если повезет и полиция ласково доставит в участок – станешь страдальцем за права народа, «иконой оппозиционного движения». А там глядишь, и мост в твою честь назовут…

Словом, стимулов быть сегодня оппозиционером - море. На любой вкус.

Правда, в Озерске это приобретает какие-то особо утонченные формы. Как юмор Петросяна.

Вот, несмотря на довольно прохладную февральскую погодку, полдень у памятника И.В.Курчатову был украшен тремя пикетчиками с красочными транспарантами. Свобода слова – штука, безусловно, вкусная, но иногда кажется, что ею перекармливают.

Как говорят интеллигентные люди, проживающие ближе к Заполярью, «за базар надо отвечать». Ответов пикет не предполагает, ибо не митинг. Попытки добиться у пикетчиков вразумительных комментариев к их «громким» заявлениям ни к чему не привели. Возникло странное ощущение, что людям сунули что-то в руки и попросили постоять полчасика.

Почему именно сегодня вышли эти люди на свою «сенатскую площадь»? Потому что сегодня планировался приезд генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева? Типа, а пожалуемся-ка мы Самому?

Ответы на эти вопросы остались там, где-то на площади, в снегу.

Спасибо, молодые представители профсоюза ФГУП «ПО «Маяк» вынесли горячий чай и пирожки и угощали как пикетчиков, так и всех проходящих мимо.

Пикетчики к этой инициативе сначала отнеслись с удивлением, но… Согласились угоститься. Кто-то пошутил: «Ну, вот и Масленица началась». Кстати, несмотря на подозрения, полония в чае не оказалось.

Пикет окончательно превратился в некое лицедейство. Бессмысленное и беспощадное. Как большинство таких инициатив на Руси…

Александр Волынцев