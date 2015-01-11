Южноуральские «Сады России» стали победителями конкурса ««Всероссийская Марка. Знак качества XXI века»

Научно-производственное объединение «Сады России» по итогам 2016 года стало обладателем золотого Знака качества «Всероссийская Марка» в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Награда была присуждена по итогам 36 конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века», проводимого под эгидой Правительства РФ. Экспертная комиссия российского уровня, в состав которой входят специалисты ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», высоко оценила саженцы лимона «Ташкентский», который культивируется в магнитогорском лимонарии «Сады России». На сегодняшний день здесь выращиваются три вида лимонов, но планируется расширить производство до двадцати, в этой связи налажено сотрудничество с сочинским дендрарием. Саженцы лимонов, выращенные на Южном Урале, предприятие реализует сегодня по всей России. Это нишевое производство, в таких промышленных масштабах производством саженцев солнечного цитруса занимается в России еще саратовский лимонарий. Уникальность проекта и в том, что это возрождение традиции 19 века выращивания цитрусовых в домашних условиях. Деревца, выращенные из саженцев «Садов России» уже на второй год дают первые плоды. Знак качества «Всероссийская Марка» еще раз подтвердил высокий уровень работы, проводимой компанией «Сады России», соответствие продукции показателям качества государственных стандартов. Напомним, что НПО «Сады России» неоднократно становилось победителем самых престижных выставок-конкурсов. Только на главной российской агропромышленной выставке «Золотая осень- 2016» (г. Москва) предприятие было удостоено 13 медалей разного достоинства.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-sady-rossii-stali-pobeditelyami-konkursa-vserossiyskaya-marka-znak-36874