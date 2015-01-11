В Магнитогорске провели вечер памяти башкирского поэта Рами Гарипова

В Магнитогорске в библиотеке литературы на башкирском и татарском языках состоялся вечер памяти «Песни оставляю моей Родине», посвященный 85-летию народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Вечер был организован отделом башкирской культуры Дома дружбы народов. В мероприятий приняли участие главный редактор журнала для детей «Акбузат», поэтесса Тамара Искандария, ответственный секретарь литературного и общественно-политического журнала «Агидель» Дамир Шарафутдинов и кандидат филологических наук, доцент Гадиля Булякова. На вечере прозвучали стихи поэта «Родной язык», «Руки матеры», «Счастье» и т.д. Песни на стихи Р.Гарипова исполняли Василя Батталова («Журавлиная песня»), Мавлит Мурзагалин («Счастье»), авторские песни пели - Рафаил Муртазин и Азамат Усманов. Уфимские гости рассказали о республиканских журналах, об их роли в пропаганде современной литературы, истории, башкирского языка, рассказали стихи собственного сочинения, подарили книги с автографами. Они дали высокую оценку мероприятию, поблагодарили организаторов вечера, что Магнитогорские башкиры помнят, и чтят творчество народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-magnitogorske-proveli-vecher-pamyati-bashkirskogo-poeta-rami-garipova-36944