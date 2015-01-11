Губерния На магнитогорском металлургическом комбинате зажжен огонь III Зимних Всемирных военных игр В Челябинской области, в доменном цехе крупнейшего в России магнитогорского металлургического комбината, который 1 февраля торжественно отметил свое 85-летие, сегодня состоялась церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр, сообщает пресс-служба комбината. Зажечь лучину и лампаду от раскаленного чугуна, только что вырвавшегося из «чрева» доменной печи №9, было поручено почётным горновым ОАО «ММК» Василию Окуневу и Геннадию Черных. Их общий стаж работы в доменном цехе составляет почти 60 лет. В торжественной церемонии приняли участие заслуженные жители города Магнитогорска, в том числе ветеран Великой Отечественной Войны, полковник в отставке, Кавалер ордена Красной Звезды Степан Колесниченко и российская спортсменка, мастер спорта Международного класса по ледолазанию, двукратная обладательница Кубка Мира, многократный призер Чемпионатов Мира и Европы Юлия Олейникова. Из рук ветерана и спортсменки лампада с огнем была передана Хранителям огня – магнитогорским Юнармейцам. Далее лампада будет доставлена в Екатеринбург, где 18 февраля состоится Эстафета Огня. Как уже сообщалось, с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи пройдут III Зимние Всемирные военные игры — аналог Олимпийских игр, но проводимые исключительно среди действующих военнослужащих. Организаторами Игр выступают международный совет военного спорта (CISM), Министерство обороны РФ и ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии». Сегодня CISM считается наиболее влиятельной спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета. Под лозунгом «Дружба через спорт» Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 135 стран мира. На Министерство обороны РФ возложено организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комитета. Председателем Организационного комитета является Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В Играх примут участие около 1000 спортсменов более чем из 25 стран мира. Будет разыграно 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек. Основным элементом фирменного стиля Игр является пятиконечная звезда — символ высоких стремлений и идеалов. Логотипом и талисманом III Зимних Всемирных военных игр 2017 года выбран леопард. Это красивое, грациозное животное олицетворяет смелость, стойкость и отвагу – качества, которые присущи спортсменам. Выносливость леопарда, его боевой окрас как нельзя лучше характеризуют дух военных игр. Официальное открытие и зажжение чаши огня III Зимних Всемирных военных игр состоится 24 февраля 2017 в Сочи. До этого в пяти наиболее ярких и значимых точках на географической карте Российской Федерации (в Калининграде, Мурманске, Магнитогорске, на горе Эльбрус и на острове Сахалин) состоятся торжественные церемонии зажжения огня и спортивные эстафеты. Объединение всех пяти огней III Зимних Всемирных военных игр пройдет в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню Защитника Отечества. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-magnitogorskom-metallurgicheskom-kombinate-zazhzhen-ogon-iii-zimnih-vsemirnyh-voennyh Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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