«Озёрские автомобилисты» помогают ГИБДД

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 6 февраля по 12 февраля 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 12 дорожно – транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 310 нарушений Правил дорожного движения.

Из них:

4 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

7 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление ТС;

4 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам;

82 пешехода нарушили Правила дорожного движения, в том числе 18 детей;

10 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

12 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

2 водителя были подвергнуты административному аресту;

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 10 февраля 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД совместно с представителями добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты» было проведено рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения и лицами, не имеющих прав на управление ТС.

За период проведения данного мероприятия было проверено 245 транспортных средств. Из них выявлены 3 водителя, не имеющие (либо лишенные) права на управление ТС, а также задержан один водитель по ст.2641 УК РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, нужно использовать средства фото-видеофиксации.

Заместитель начальника ОГИБДД А.В.Седов