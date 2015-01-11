«Озёрские автомобилисты» помогают ГИБДД

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 6 февраля по 12 февраля 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 12 дорожно – транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 310 нарушений Правил дорожного движения.
Из них:
4 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;
7 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление ТС;
4 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам;
82 пешехода нарушили Правила дорожного движения, в том числе 18 детей;
10 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
12 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;
2 водителя были подвергнуты административному аресту;
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.
Уважаемые жители Озерского городского округа!
В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 10 февраля 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД совместно с представителями добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты» было проведено рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения и лицами, не имеющих прав на управление ТС.
За период проведения данного мероприятия было проверено 245 транспортных средств. Из них выявлены 3 водителя, не имеющие (либо лишенные) права на управление ТС, а также задержан один водитель по ст.2641 УК РФ.
Уважаемые участники дорожного движения!
Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, нужно использовать средства фото-видеофиксации.
Заместитель начальника ОГИБДД А.В.Седов