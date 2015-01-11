Чемпионат города по бильярду состоялся!

11 февраля 2017 года в БК «Баскервиль» состоялся Чемпионат города «Пирамида свободная». В соревнованиях приняли участие 36 человек из Озерска, Кыштыма, Челябинска и Екатеринбурга. Соревнования прошли в прекрасной атмосфере, наполненной адреналином. В тяжелейшей и упорной борьбе все призовые места заняли спортсмены из Озерска.

Поздравляем победителей ПЕРВОЙ группы «Профессионалы»:

1. Чаркин Иван, 2. Потехин Олег, 3. Бирюков Олег

Победители второй группы «Любители и новички»:

1. Бердник Валерий, 2. Иванов Александр, 3. Тихонов Александр

Поздравляем победителей и ждем игроков на следующем турнире, который состоится 11-12 марта 2017 года.

С Уважением, председатель ООФБС г.Озерска Рогожников А.В.

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