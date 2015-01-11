Фотомост «Озёрск-Снежинск»

10 февраля в Снежинском городском музее состоялось открытие выставки Сергея Москвина – фотографа из Озёрска, члена Союза фотохудожников России, участника народной фотостудии «Каменный пояс» (г. Челябинск) и фотоклуба «Объективный мир» (г. Озёрск).

Сергей Москвин является участником и лауреатом российских и международных фотоконкурсов.

Основные сюжетные линии его творчества – это природа, горы (его снимок «Вид на гору Актру» был признан редакцией National Geographic одним из лучших кадров месяца в сентябре 2015 года), а также портрет.

Кроме того, Сергей Москвин – член жюри фотовыставки «Атмосфера». В ходе мероприятия он пообщался с участниками городской фотовыставки и дал пояснения к некоторым работам. У гостей была возможность задать интересующие вопросы о фотоискусстве.

Персональная фотовыставка Сергея Москвина будет экспонироваться до 25 марта.

http://www.snzadm.ru