70-летие со Дня образования органов внутренних дел на режимных объектах

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск!

Примите искренние поздравления с 70-летием со Дня образования органов внутренних дел на режимных объектах!

За все время существования сотрудники специальных органов внутренних дел, продолжая дело, начатое старшими товарищами, остаются верными защитниками правопорядка на порученных особорежимных объектах и территориях!

В этот знаменательный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, удачи и профессиональных успехов!

Начальник УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Ревякин