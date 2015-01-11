Маяковцы — лидеры «Атомиады-2017»

С 17 по 19 февраля в Снежинске проходил региональный этап IX Зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2017».

В соревнованиях приняли участие сборные команды предприятий ЯОК Уральского региона: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», ПО «Маяк», ФГУП «ПСЗ», Комбинат «Электрохимприбор», ФГУП «Уральский электромеханический завод».

Под девизом «Яркий и многообразный спорт» атомщики соревновались в 5 видах спорта: полиатлон (стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, лыжные гонки), горные лыжи (слалом и слалом-гигант), хоккей с шайбой, мини-футбол, лыжные гонки, в которых разыграны индивидуальные первенства и эстафеты.

В итоге по общекомандному зачету первое место заняла команда ПО «Маяк», выигравшая соревнования по всем видам спорта, второе место у команды хозяев – РФЯЦ–ВНИИТФ, третье место заняли спортсмены Комбината «Электрохимприбор». На четвертом месте команда ФГУП «ПСЗ». Неплохо выступила и дебютирующая в этом году команда ФГУП «УЭМЗ», учитывая, что соревновались они только в хоккее и мини-футболе.

Из победителей регионального этапа по всем видам спорта будут сформированы команды, которые выступят 2– 5 марта в Новоуральске, в финале IX Зимней Атомиады -2017.

http://www.vniitf.ru

На ГЛЦ г. Вишневая прошли соревнования по горным лыжам среди работников атомной промышленности в двух возрастных группах до 35 лет и старше 35 лет. В своих возрастных группах призерами стали:

1. Специальный слалом: 1 место - Усольцев Егор, Витлосемина Ирина, Колмагорцева Екатерина. 3 место - Верховод Евгений, Агапова Алла.

2. Слалом гигант: 1 место - Витлосемина Ирина, Колмагорцева Екатерина. 2 место - Усольцев Егор, Агапова Алла.

Одновременно с Атомиадой 18 февраля прошло первенство РФЯЦ-ВНИИФТФ 2017 по специальному слалому. Озерские спортсмены были допущены вне конкурса. В своих группах 1-й результат показали Федорович Ольга, Кулешов Владимир. 2-й результат у Пермякоова Владимира, Зыриной Ольги, Лыткина Сергея. 3-й результат у Золотаревой Марины, Логинова Игоря.

Владимир Кулешов

Фоторепортаж с открытия регионального этапа «Атомиады-2017», который состоялся 17 февраля в УСК «Сунгуль»

Атомиада 2017_Снежинск Хоккей Маяк-ПСЗ (19:1)