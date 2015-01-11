В одной из школ Кыштыма отменены занятия: разорвало систему отопления

Вчера около полуночи в школе № 4, которая находится в районе Егозинки, произошло ЧП. Как сказала сайту «КР» заместитель директора по учебно-воспитательной работе этой школы Татьяна Тысячная, в котельной, которая отапливает их учебное заведение, разорвало батарею. Из системы отопления пришлось слить всю воду. За ночь здание успело остыть, поэтому сегодня во всех классах отменены занятия.

Как пояснили сайту «КР» в управлении по делам образования, в настоящее время в здании ведутся ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения.

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