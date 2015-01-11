Воспитанники областной федерации ушу завоевали 7 наград международного турнира в Москве

С 17 по 22 февраля в Москве проходил международный турнир «Московские звезды ушу». Участие в соревнованиях приняли спортсмены 20 стран. Челябинская область представляла раздел ушу «саньда», в состав команды региона вошли 9 человек, сообщает Челябинская областная федерация ушу. Воспитанники Челябинской областной федерации ушу привезли на Южный Урал 7 медалей, тем самым прочно закрепившись как одна из сильнейших команд на всероссийской и международной арене. 2 золотые медали заработали Константин Роот и Егор Тихомиров. Серебряными призерами стали Ника Адаева и Игорь Кучин. И бронзовые медали в копилку сборной Челябинской области принесли Илья Эпов, Кирилл Леонов и Алина Гафарова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vospitanniki-oblastnoy-federacii-ushu-zavoevali-7-nagrad-mezhdunarodnogo-turnira-v-moskve