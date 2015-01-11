В Челябинске состоялась интеллектуальная игра «Тайна тещиных блинов»

В Челябинской областной юношеской библиотеке неделю масленицы открыли интеллектуальной игрой «Тайна тещиных блинов». Организатором конкурсного мероприятия выступила администрация Калининского района совместно с челябинским филиалом финансового университета при правительстве РФ, сообщает пресс-служба вуза. В конкурсе приняло участие несколько команд, представляющих челябинский филиал финансового университета, ЧелГУ, колледж права и экономики, центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы, молодежный совет при администрации Калининского района, территориальный молодежный избирательный комитет Калининского района, СОШ №5 и областную юношескую библиотеку. Участники соревновались в знаниях вопросов гастрономического характера, кулинарных рецептов. Например, конкурсанты должны были по фото угадать родину блюда, назвать за минуту максимальное количество блюд с участием одного ингредиента, догадаться, что лежит в «черном ящике», а точнее – в кастрюле и так далее. По оценкам членов жюри, самыми гастрономически эрудированными оказались команды молодежного совета калининской администрации, филиала Финуниверситета и бронетанковой службы. Победители получили дипломы и памятные призы: футболки, бейсболки и блокноты. Как отметили соорганизаторы интеллектуальной игры, подобные мероприятия очень полезны для расширения кругозора и приобретения различных навыков. «Такие конкурсы не только повышают общекультурный уровень студентов и учащихся, – сказал директор челябинского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Якушев. – Но также расширяют знания о кулинарии народов мира, формируют системный подход к изучению отечественных культурно-исторических ценностей. Кроме того, во время игры у ребят развиваются навыки коллективной работы и умение взаимодействовать с другими членами коллектива».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalas-intellektualnaya-igra-tayna-teshchinyh-blinov-37030