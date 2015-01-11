Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»

Уже несколько недель на «Маяке» работают более 150 стройотрядовцев из четырех регионов России. «Лучше б своих набрали», «Да зачем эти стройотряды», — пестрят комментарии в городских интернет-сообществах. А вот и набрали. Мы побеседовали с командиром озёрского студенческого отряда Кириллом Дегтярёвым.

— Кирилл, расскажите о себе. Кто вы в обычной жизни, чем занимаетесь?

— Я студент 3-го курса ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО), учусь по специальности «Строительство и эксплуатация гражданских и промышленных зданий и сооружений». Также являюсь комиссаром штаба студенческих строительных отрядов ОТИ НИЯУ МИФИ и командиром отряда «Стрела», поэтому всё своё свободное время уделяю студенческим стройотрядам Озёрска.

— Как вы попали в стройотряд?

— Заполнил анкету для вступления. На первом организационном собрании нас разделили на два отряда, для которых мы придумали названия, девизы и символику. На мой взгляд, работать на таком серьезном предприятии, как «Маяк», очень ответственная задача: именно в таких ситуациях закаляется дух, проявляются стойкость и упорство.

— В Озёрске есть мнение, что наших озёрских ребят поработать на «Маяк» не берут, но вы живое доказательство того, что это неправда. Расскажите, кто из наших стройотрядовцев работает сейчас на предприятии.

— Этой зимой на «Маяке» работает сводный строительный отряд «Зимний десант». В него входят 14 бойцов из «Легиона», «Стрелы» и «Прометея», а также пять кандидатов.

— Не так уж и много! Причина в слишком сложном отборе или в отсутствии у студентов желания работать?

— Стройотряд требует от бойца полной самоотдачи, но многие студенты из Озерска просто к этому не готовы. Есть те, кто приходят в отряд, но, узнав, что от них требуется, какой колоссальный ежедневный труд их ждёт, пугаются и уходят. Плюс ко всему идет жёсткий отбор, ведь стройотряд — это не просто работа, это жизнь. Насыщенная и трудоемкая.

— Как ведут себя ребята, которые приехали работать на «Маяк» из других регионов?

— Ребята очень позитивные, дружелюбные, всегда готовые прийти на помощь в любой и рабочей, и нерабочей ситуации, общительные, поэтому конфликтов и какого-либо недопонимания не возникает.

— По непонятным причинам у некоторых горожан ярко выражен негатив к стройотрядам, особенно приезжим. Вы об этом знаете? Каким-то образом это влияет на общее настроение в коллективе стройотрядов?

— Мы видим, что пишут в социальных сетях: кто-то хвалит, кто-то не одобряет, а кому-то без разницы на стройотряды. Стараемся не обращать внимания на нелестные отзывы, так как в конце рабочего семестра виден результат нашей работы, который говорит сам за себя.

— Если в двух словах, какой конкретно работой занимаются в настоящее время стройотрядовцы на «Маяке»?

— В основном, занимаемся отделочными (штукатурно-малярными), бетонными работами и кладём кирпичную кладку.

— Что можете сказать тем, кто с высоты собственного дивана рассуждает о бесполезности стройотрядов?

— Стройотряды в России существуют давно. Результаты труда студентов видны невооруженным глазом, и президент страны не зря возродил это движение. Это важно и нужно современному обществу. Несогласные оппозиционеры будут существовать всегда, но сухие факты говорят о пользе и важности студенческих отрядов в России.

Беседовал Артем ШУВАРИН

http://www.po-mayak.ru