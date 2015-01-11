Символ Советской эпохи

Красное знамя один из символов Советской эпохи Государства Российского. С красным знаменем шли в бой, поднимали целину, ставили спортивные рекорды. Без знамен не обходился ни один праздник Первомая и День Октябрьской революции.

С приходом нового времени коммунистическая символика потеряла свою актуальность. Флаги, вымпелы, кубки, в лучшем случае, отправили в дальние кладовые, а, чаще, просто выбросили или уничтожили. Сегодня уцелевшие экземпляры стали объектом пристального внимания коллекционеров и скупщиков.

Три знамени трудового коллектива Аргаяшской ТЭЦ долгое время хранились в подвале административного здания, два из них – наградных: «Предприятие коммунистического труда» и «Победителю в социалистическом соревновании в честь 50-летия Великого Октября».

Возможно, что знамёна и дальше пылились бы в кладовой, если бы не случай. На станцию обратилась директор ДК «Энергетик» Оксана Анатольевна Титова с просьбой, по возможности, передать в дар Дома культуры любые символы Советского периода для формирования на базе ДК музея. Вот здесь и вспомнили про знамёна.

Отыскать их оказалось не так-то просто. Заместитель технического директора Андрей Рудольфович Меньшенин организовал настоящий поиск реликвий. Нашли. Однако, технический директор станции Сергей Андреевич Кинерейш принял решение о возвращении наградных знамен коллектива станции на их заслуженное почетное место - в здание администрации АТЭЦ:

- В советские времена знамёна просто так не давали, - говорит Сергей Андреевич. - Знамя нужно было заслужить! Сегодня, вспоминая историю предприятия, отдавая дань признательности нашим ветеранам, мы не можем безразлично относиться к трудовым наградам врученным коллективу Аргаяшской ТЭЦ. Эти награды должны видеть и старшее поколение нашего предприятия и, в первую очередь, молодёжь.

Словно опытный реставратор, Павел Иванович Патрушев, cлесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда, просушил реликвии, привёл в надлежащий вид. Два наградных знамени заняли почётное место в конференц-зале административного корпуса, вместе с другими подарками к юбилеям, врученными станции. А вот третье знамя, Аргаяшская ТЭЦ передала в дар музею ДК «Энергетик». Церемония передачи состоялась ещё в октябре прошлого года в торжественной обстановке во время открытия XII Областного ретро-фестиваля «Песни юности нашей». По поручению администрации станции красное знамя в дар музея передал исполняющий обязанности начальника отдела подготовки и планирования ремонтов АТЭЦ Сергей Николаевич Чернов.

Сергей Чернов

Фото Александр Абросимов