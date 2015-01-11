Поединки «на коленочках» и в «стойке» определили лучших

18 февраля 2017г. в спортивном комплексе «Лидер» состоялся традиционный турнир по дзюдо среди младших юношей, посвященный «Дню памяти воинов-интернационалистов». В турнире приняли участие около 120 детей в трех возрастных категориях - 2004-2006, 2007-2009г.г.р. и 2010-2011г.г.р. из С/К «Эдельвейс» (г. Озерск), ДЮСШ (п. Мирный), СДЮСШОР им. Григория Веричева (г. Челябинск). Тренерский коллектив Федерации борьбы ОГО при организации турнира ставил перед собой задачи: повышение мастерства юных спортсменов, привлечение детей и подростков к занятиям дзюдо, патриотическое воспитание, приобщение к здоровому образу жизни. Поединки продолжалась две минуты в партере «на коленочках» для младшей возрастной группы 2010-2011 гг.р. и три минуты «грязного времени» в «стойке» для спортсменов 2004-2006, 2007-2009 гг.р.

Главная цель этих соревнований создать праздник для ребят, окунуть их в атмосферу соревновательной суеты, дать почувствовать себя настоящими профессионалами своего дела.

Схватки проходили захватывающе и по-спортивному азартно, ребята боролись за призовые места, доказывая своё лидерство в весовых категориях, ведь в ближайшем будущем им участвовать на областных и региональных соревнованиях. Азарт и накал борьбы передавался на скамейки для зрителей, где находились родители и родственники юных дзюдоистов.

В борцовском зале по-настоящему царила теплая атмосфера спортивного состязания. После завершения соревновательных схваток, при подведении результатов, организаторы спортивного мероприятия вручили победителям и призерам памятные кубки, грамоты и медали. Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали:

2009-2011г.г.р.

- Дубровин Арсений -17 кг.

- Шишкин Глеб – 19 кг.

- Кузьмин Максим - 21 кг.

- Артемов Матвей - 23 кг.

- Полешко Тимофей – 25 кг.

- Танкович Иван – 27 кг.

- Карпов Степан – 29 кг.

- Кириленко Иван - 30+ кг.

2007 - 2009г.г.р.

- Юртаманов Тимур (ДЮСШ п. Мирный) – 23 кг.

- Ямилов Айрат – 25 кг.

- Косынков Матвей – 27 кг.

- Блиновский Дима – 29 кг.

- Липухин Матвей -32 кг.

- Макаров Ярослав – 34 кг.

- Ким Илья - 38 кг.

- Сайфутдинов Артем – 42 кг.

- Волошин Лев – 42+ кг.

2004-2006 г.г.р.

- Наяксов Данил – 32 кг.

- Моисеенко Павел – 36 кг.

- Тимергазин Артем – 42 кг.

- Куликов Сергей – 42+ кг.

Руководство Федерации борьбы ОГО, АНО «Ассоциация спортивных единоборств», тренерский коллектив СК «Эдельвейс» выражают благодарность Общественному совету ГК «Росатом», руководителям Управления по ФК и С Озерского городского округа, МБУ «Арена», оказавшим содействие в организации и проведении традиционного турнира по дзюдо среди младших юношей, посвященного «Дню памяти воинов-интернационалистов».

Методисты МБУ Арена