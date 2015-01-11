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Важно не забывать о традициях добрососедства

Администрация Озерского городского округа обратила особое внимание на ситуацию, которая сложилась в микрорайоне Заозерный, где жители одного из многоквартирных домов активно выступили против действий своих соседей.

По данным начальника управления имущественных отношений Надежды Братцевой, предметом конфликта стал шлагбаум, которым жители двух многоквартирных домов №№20 и 21 решили ограничить проезд автотранспорта в свои дворы и тем самым преградить путь «чужакам» – пострадавшими от этих действий посчитали себя жители многоквартирного дома №6 (корпус 5), расположенного рядом. Они много лет беспрепятственно пользовались пустырем, который был до строительства на нем домов №№20 и 21, и сегодня готовы открыто отстаивать свое право парковать автотранспорт на том же самом месте.

- Я была участником одного из собраний собственников МКД №6 (корпус 5): претензии люди предъявляют в резкой форме, с многочисленными жалобами по поводу использования земельных участков, которые юридически отведены МКД №№20 и 21, - комментирует начавшийся спор собственников жилья Надежда Братцева. - Хочется сказать, что мы силами Управления имущественных отношений проводили проверку: шлагбаум, который планируют соорудить на своей территории собственники МКД №№20 и 21, может быть там размещен. Нарушений земельного законодательства и прав собственников помещений МКД №6 (корпуса 5) не установлено.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова поясняет:

- Микрорайон Заозерный осваивается в соответствии с проектом, разработанным ФГУП ВНИПИЭТ.Что касается МКД №№20 и 21, в свое время для ведения работ застройщик оградил площадку, а когда дома были введены в эксплуатацию, выполнил благоустройство строго в установленных границах.

Важно понимать, что вся проектная документация на МКД обязательно проходит экспертизу на соответствие ГОСТам и СНиПам, если этот дом выше трех этажей или если это не индивидуальное жилищное строительство. При этом всегда учитывается наличие парковочных мест в целом в микрорайоне, а не только у конкретного строящегося дома.

Специалисты признают, что городская застройка складывается по-разному: данная территория в мкр. Заозерный, где соседствуют МКД №6 (корпус 5) и №№20 и 21, относится к «сложным» - здесь самым замысловатым образом прилегают друг к другу тупиковый и сквозной дворы (это не единственная ситуация в округе, так дворы расположены и в старом микрорайоне).

Вопрос о том, как проводилось межевание земельных участков, очень волнует сегодняшних участников конфликта. Как утверждают специалисты Управления имущественных отношений, формирование земельных участков - это сложный процесс, который представляет собой комплекс работ по сбору и анализу документов и данных, по обследованию земельного участка, определению местоположения его границ и площади, а также юридическому оформлению полученных материалов. В данном микрорайоне межевание всей территории и проведение кадастровых работ по формированию всех земельных участков проводилось кадастровыми инженерами и утверждалось администрацией Озерского городского округа в 2008 году, при этом учитывалась имеющаяся техническая документация и проект, разработанный ФГУП ВНИПИЭТ, а также нормы действующего законодательства.

- Сегодня администрация округа не может влиять на размеры земельных участков, сформированных ранее для размещения многоквартирных домов, то есть увеличивать или уменьшать их размеры. Потому что согласно ст.36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок находится в общедолевой собственности собственников помещений многоквартирного жилого дома, - на встрече с инициативной группой МКД №6 (корпус 5) Надежда Братцева рекомендовала недовольной стороне не тратить силы на протесты, а воспользоваться своим правом по определению порядка использования собственного (и немаленького) земельного участка. - Есть и другие варианты мирного решения проблемы: во-первых, в микрорайоне Заозерный имеются свободные парковочные места на стоянках, которые расположены в шаговой доступности (но, к сожалению, у жителей Озерска сложилось мнение, что авто должны стоять непосредственно под окнами их дома), во-вторых, рядом с конфликтующими домами находится территория, сформированная под строительство школы и детского сада, которая в настоящее время свободна. Указанная территория (либо ее часть) может быть использована под благоустройство на срок до трех лет путем оформления в администрации округа разрешения на использование земельного участка без его предоставления и установления сервитута.

Администрация округа готова помочь собственникам МКД №6 (корпус 5) выйти из «тупика»: в профильных управлениях всем обратившимся предоставят необходимые методические материалы и рекомендации, дадут подробные разъяснения о порядке оформления решений собственников помещений в МКД, в том числе касающиеся порядка использования земельного участка и возможности оформления «дополнительной территории» под парковку.

Вместе с тем, специалисты еще раз акцентируют внимание на том, что только жители определяют, в каком направлении они хотят развивать свою территорию: их земельный участок может использоваться не только под автостоянку, но в том числе и под детскую игровую площадку, спортивный корт или что-то иное.

Определившись с использованием земельного участка МКД, собственники (или по их поручению - представители управляющей организации) должны подойти в Управление архитектуры и градостроительства, чтобы оформить разрешение на проведение земляных работ (здесь необходимо предъявить ряд документов: решение собственников и протокол собрания МКД, проект с указанием места размещения объекта, согласование со всеми организациями, эксплуатирующими инженерные сети, гарантийные обязательства по восстановлению благоустройства и заявление). В случае принятия решения об организации парковки за пределами земельного участка МКД, обращаться следует в Управлении имущественных отношений. Но строя любые планы по использованию земельного участка, важно заранее определиться с источником их финансирования.

В администрации округа считают, что жители МКД №6 (корпус 5) могут избежать массы неприятных моментов, если им на помощь придет управляющая организация: «В ООО «Система» должны точно знать, каким имуществом управляют и в каком порядке его можно использовать. В данной истории жильцы не должны остаться один на один с возникшей проблемой».

Надежда Братцева просит озерчан не забывать о традициях добрососедства:

- Жители МКД №№20 и 21 оказались хозяевами своей территории: сделали за собственные средства озеленение, поставили видеокамеры. Их отношение к общедомовому имуществу вызывает уважение. При этом важно не доводить дело до крайности: мы все живем в одном городе.

В случае, если на въезде во дворы МКД №№20 и 21 все-таки появится шлагбаум (разрешение на проведение земляных работ для его установки выдано), конфликт может переместиться в зал суда.

http://www.ozerskadm.ru

Важно не забывать о традициях добрососедства

Важно не забывать о традициях добрососедства

Важно не забывать о традициях добрососедства

Важно не забывать о традициях добрососедства

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