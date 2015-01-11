» «Гранит» — чемпион!

Решающая игра не может быть простой, поэтому без валидола и адреналина тут никак.

Первый период: минимальное преимущество "Гранита", и это ещё пока не о чём не говорило.

Второй период: быстрая шайба и...уже легче, вроде бы, на табло: 0-2, НО...спустя немного времени с нашим нападающим Павлом Брюхановым сыграли жёстко (получено сотрясение мозга и, конечно же, рассечение, кровь на льду). За потерю бойца "Гранит" получает 5 минут большинства, но судьба-злодейка сделала своё дело, и на 23-ей минуте за воротами Эмиля Сафина "загорелся красный фонарь" - 1-2. В третьей четверти второго периода "Политехник" сравнивает счёт. Мандраж возник не только у меня, а и у всего десанта озёрских болельщиков. В итоге - уходим на перерыв с равным счётом.

Третий период: только начали играть, и на первой же минуте опытный Сергей Михалов выводит нашу команду вперёд. Не успели утихнуть эмоции десанта болельщиков от быстрозабитого гола, как Виталий Аникеев делает счёт в эту же минуту 2-4.

Спустя 6 минут "Политехник" отыгрывает одну шайбу, но она окажется последней в наших воротах. А через 10 минут наш капитан Евгений Алабугин отдалит челябинскую команду от победы.

А поставит жирную точку ровно через минуту Макс Куликов, который забьёт финальный гол в ворота соперника и тем самым снимет все вопросы типа: "Кто тут чемпион?"

Итог: 26 февраля, впервые, ледовый дворец "Айсберг" принял больше сотни болельщиков из Озёрска, и эти люди ехали не зря. Команда "Гранит" не подвела их и спустя 41 год получила звание Чемпион Челябинской области по хоккею.

Поздравляю всех причастных и не особо с этой победой, и помните, что это дало отличный толчок к Великим делам, но об этом чуть позже!

Александр Сухарев

https://vk.com/granit_ozersk

Фоторепортаж Алексея Женина