Станция спортивная

Коллектив Аргаяшской ТЭЦ в очередной раз доказал свой спортивный потенциал на первом этапе Спартакиады Энергосистемы «Урал» ОАО «Фортум». В минувшую субботу в рамках Спартакиады предприятия прошли соревнования лыжников. Старты были организованы в Челябинске на лыжной базе ЧТЗ.

С приветственным словом на открытии соревнований выступил Вице-президент, исполняющий обязанности директора по производству (Генерация) – директор филиала Энергосистема «Урал» Дмитрий Петрикевич. Он пожелал всем участникам удачи на дистанции и, конечно же, победы.

Старт дан.

Пока спортсмены мерились силами на лыжне, проложенной в парковой зоне, организаторы устроили весёлые старты для детей сотрудников. После финиша всех участников гонки был организован обед с горячим пловом и крепким чаем.

В этом году команда Аргаяшской ТЭЦ заняла 2-е место, уступив в упорнейшей борьбе давнему сопернику, команде Челябинских тепловых сетей.

- Я очень сильно расстроилась, - поделилась впечатлением ведущий инженер отдела планирования и подготовки ремонтов станции Татьяна Мыларщикова. - Конечно, мы рады за своих коллег, команду ЧТС, но так хотелось победить. Теперь уже планируем это сделать на следующий год.

В личном зачёте среди мужчин старше 40 лет на 3-ю ступень пьедестала поднялся заместитель начальника цеха АСУТП и КИП Александр Филин. Несмотря на то, что машинист центрального теплового щита управления котлами 6 разряда Сергей Щелконогов работает на Челябинской ТЭЦ-2, хочется отметить и его 2-е место среди мужчин до 40 лет, ведь он воспитанник секции спортивного ориентирования посёлка Новогорный и свой трудовой путь начал на Аргаяшской ТЭЦ.

Лыжная гонка – первый зачётный вид Спартакиады. Впереди ещё соревнования по другим видам, в том числе по мини-футболу и лёгкой атлетике, где мы всегда боремся за победу.

Всё в наших силах, а пока – достойное командное второе место в лыжных гонках!

Сергей Чернов

Фото: Елена Бугрий