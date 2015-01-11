Операция «Район» прошла в Озерске

С 22 по 23 февраля 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие представители народных дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты», а также Общественный совет при УМВД, сотрудники администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции раскрыли 2 преступления, задержали 2 лица, находящихся в розыске.

Выявлено 122 административных правонарушений, из них: в области дорожного движения – 33, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 57, в том числе за уклонение от исполнения административного наказания – 5, за иные правонарушения – 22.

Сотрудники по делам несовершеннолетних выявили 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему, по данному факту оформлен материал.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 24 места концентрации правонарушителей, 147 лиц, состоящих на профилактических учетах и административным надзором, в том числе 20 владельцев огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции в ходе проведения операции «Район» из незаконного оборота изъяли около 1 грамма наркотического средства героин.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД