» Озерские зоозащитники остались без света

Озёрский Фонд помощи бездомным животным «Преданное сердце» стал заложником недобросовестных действий неких предпринимателей. Как сообщила Озёрск.ру руководитель фонда Анастасия Ерошкова, помещение, которое выделил муниципалитет в аренду сроком на пять лет, полностью обесточено. Решение городского руководства «Челябэнергосбыт» отключить волонтёрам рубильник, как пояснили техники-инспекторы компании, вызвано наличием долгов в размере более 70 тысяч рублей, оставшихся от предыдущих арендаторов.

Загородное капитальное строение, переданное Фонду «Преданное сердце» в аренду решением депутатов Озёрского Собрания, долгое время находилось в личной собственности озёрского бизнесмена-депутата Вадима Бровцева и служило в качестве свинарника. Несколько лет назад свинокомплекс перешёл в муниципальную собственность.

Коммуникации на объекте, по словам Анастасии Ерошковой, сильно изношены, поэтому для водоснабжения планируемого приюта для животных будет пробурена скважина. Благодаря помощи знакомых бизнесменов-меценатов и «простых» озерчан, в ближайшее время в здании бывшего свинарника будут установлены стеклопакеты, «лишние» оконные проёмы будут капитально заделаны. Фонд нуждается практически во всём: в связи с переездом и необходимостью обустройства нового комплекса зданий, в дополнение к постоянно требуемым кормам и медикаментам для животных теперь необходимы строительные материалы, инструмент, рабочие руки.

Несмотря на крайне тяжёлое материальное положение Фонда «Преданное сердце», его активисты не теряют надежды и упорства: «Всё у нас будет отлично и всё получится», - заявляет Анастасия Ерошкова.

Что касается прекращения подачи электричества на территорию будущего приюта, то ситуация также небезнадёжна. Как пояснил Озёрск.ру начальник Озёрского подразделения ПАО «Челябэнергосбыт» Евгений Сарапулов, электропитание бывшего свинарника, действительно, приостановлено. Однако представителям Фонда «Преданное сердце» необходимо предоставить все необходимые документы, подтверждающие право аренды, и заключить договор на обслуживание. После этого энергоснабжение строящегося питомника будет восстановлено, а с должниками «Челябэнергосбыт» будет разбираться в суде.

Озёрск.ру