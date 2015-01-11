Автоледи на «Фольксваген Поло» врезалась в УАЗ Патриот

01.03.2017 года в 08:50 на 12 км шоссе Метлинское гражданка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу, предназаначенную для встречного движения, совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ Патриот». В результате ДТП, женщина получила телесные повреждения, госпитализирована.

Уважаемые водители!

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также дорожной обстановки, во избежание дорожно – транспортных происшествий, водителям необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно – транспортных происшествий уменьшится.

Смена низких и высоких температур приводит к таянию снега с последующим образованием растаявшего снега в ледяной покров, в том числе на проезжей части. При таких условиях передвижение по автодорогам требует повышенного внимания и соблюдения правил безопасности.

При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает вероятность заноса машины.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск