Озерчанка погибла в Челябинске в результате ДТП

1 марта в 19 часов 30 минут у дома 119 по улице Братьев Кашириных произошла авария, в которой пострадал пешеход. В результате ДТП жительница города Озерска, 1965 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, установили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2111, 1993 года рождения, в темное время суток совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств, приведших к гибели человека.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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