Юный биолог заботится о природе со знанием предмета

Ученица 10 класса лицея №23 Котенева Полина стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а также заняла одно из призовых мест в олимпиаде по экологии.

Следует отметить, что в прошлом году Полина стала победителем регионального этапа олимпиады школьников по экологии и представляла Челябинскую область на заключительном этапе на уровне России.

Успешному участию в олимпиадном движении предшествовала большая работа. В шестом классе Полина начала заниматься в научном обществе учащихся лицея и стала автором ряда исследовательских работ, выбирая для изучения различные объекты – от зеленых водорослей и дафний до кивсяка серого. Озерская школьница проявила себя не только в научном творчестве, она стала одним из авторов социального проекта «Дерево Победы», в рамках которого в Озерске в честь 70-летия Победы на улице Блюхера были высажены яблони.

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