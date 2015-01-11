Озёрские звёздочки на «Пути к успеху»

Каждый человек хоть раз в своей жизни любовался звёздным небом. Миллиарды видимых и невидимых звёзд пугали и притягивали одновременно. Рождение звезды – необычайное явление, которое на протяжении многих веков интересовало человечество. Но звёзды есть не только в небе.

17 февраля 2017 года зрители, пришедшие на вокальный конкурс муниципального фестиваля «Путь к успеху» в актовый зал Дворца творчества детей и молодежи, встретились именно с ними: нашими земными звёздочками!

В конкурсе приняли участие 43 обучающихся, из них 22 - сольных исполнителя.

Юные представители лицеев №23,39, средних общеобразовательных школ № 27, 29, 32, 33, 36, 38, 41 демонстрировали не только свои вокальные данные, но и сценическое мастерство, и правильное произношение иноязычной речи.

В конкурсе были представлены такие номинации, как «Соло», «Дуэт», «Ансамбль» и «Шоу двойников».

Номинация «Соло» проходила по двум возрастным категориям: 1-4 классы и 5-8 классы. Вокалисты пели песни разных жанров известных исполнителей на английском и французском языках! Номера были яркими, зажигательными и запоминающимися!

Победителями и призерами стали следующие обучающиеся:

«Соло» 1-4 классы:

«Соло» 5-8 классы:

После солистов в вокальном конкурсе приняли участие дуэты и ансамбли. Сильные голоса, отличные вокальные данные участников поразили жюри и зрителей до глубины души!

В номинации «Дуэт, ансамбль» победителями и призерами стали:

Ну, а в завершение конкурса все увидели незабываемое «Шоу двойников», участниками которого выступили обучающиеся 9-11 классов!

Помимо исполнителей, которые старались максимально соответствовать выбранному образу и костюмам, и манере поведения, и голосом, на сцену проектировался клип с выступлением пародируемого певца. Так что жюри могло воочию убедиться в «похожести» участника и знаменитого исполнителя! Шоу так захватило зал, что зрители подпевали всем известные песни. Аплодисментами и криками «Браво!» был награжден каждый участник этой номинации!

Победителями и призерами в номинации «Шоу двойников» стали следующие обучающиеся 9-11 классов:

Федорович Ю.Л.,

учитель английского языка МБОУ СОШ №32.

Фото Дениса Васильева