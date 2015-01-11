Завершился хоккейный сезон победой юных озерчан

5 марта на стадионе «Труд» прошёл детский турнир по хоккею с шайбой, посвященный 70-летию отечественного хоккея. Переиграв сильных соперников, убедительную победу в турнире одержала команда Озёрска.

Организаторами выступили администрация Озерского городского округа в лице управления образования и управления по физической культуре и спорту, МБУ «Арена», Ассоциация футбола и хоккея г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк». Благодаря грамотному взаимодействию всех сторон удалось создать настоящий спортивный праздник. Вместе с командой хозяев в турнире приняли участие мальчики 2005-2007 годов рождения из Кыштыма, Карабаша и Касли.

Игры проходили на двух кортах стадиона «Труд» по круговому принципу, то есть каждая команда встречалась со всеми участниками турнира.

Озерская команда проводила все игры на «нижней» хоккейной коробке. Уже в первом туре наши юные хоккеисты встретились со своим принципиальным соперником - командой г. Кыштыма. По словам очевидцев, игра получилась сверхупорной, обоюдоострой, со множеством моментов у тех и других ворот. В середине второго периода озерчанам удалось провести красивую атаку и открыть счёт. После пропущенного гола команда Кыштыма решила отыграться и создала массу неприятных моментов для хозяев, но выше всяких похвал провели весь матч озёрские голкиперы Глеб Паскарь и Арсений Баймурзин. Как часто бывает – не забиваешь ты, забивают тебе: в самом конце встречи озерчанам удалось забросить вторую шайбу и снять все вопросы о победителе. Итог - 2:0 в пользу Озерска.

Игры гостей проводились на «верхней» хоккейной коробке, и там шла не менее интересная игра. Если во встрече «Касли – Карабаш» интрига была только в первом периоде и счет игры в остальных двух установился в пользу карабашцев 9:0, то в игре «Славуры» (г. Кыштым) и ребят из г. Карабаша победитель определился только в серии штрафных бросков. Кыштымцы вели в счете к третьему периоду 3:1, но их соперникам, благодаря упорству и большому желанию, удалось отыграть одну шайбу и на последней минуте привести дело к буллитам. В итоге хоккейная удача все же улыбнулась г. Кыштыму, победа по буллитам - 4:3.

Во второй игре озерчане скрестили клюшки с командой города Касли. Уже с первых минут встречи хозяева обрушили шквал атак на ворота соперника. Забросив две быстрые шайбы, озерчане немного сбавили обороты, но в целом по ходу матча владели инициативой, продемонстрировав отличную командную игру. Итог - 5:1 в пользу г. Озёрска.

Настоящим украшением турнира стала встреча между командами гг. Озёрска и Карабаша. Команда г. Карабаша, в случае победы в основное время, становилась чемпионом турнира. С первых минут более возрастная команда гостей дала понять, что не собирается отдавать главный приз. К середине встречи гости вели в счете 2:1, что вызвало некоторые опасения среди многочисленных озерских болельщиков и родителей за итоговый результат. В этот момент наш молодой тренерский тандем в лице Евгения Бабича и Ильи Ильюшенко принял решение перейти на игру в два звена. Как оказалось, рокировка была абсолютно оправданной и незамедлительно дала результат. Сначала наши хоккеисты сравняли счёт, а затем забросили ещё две безответные шайбы в ворота гостей. Итоговый счет - 4:2 в пользу г. Озерска.

По итогам турнира команда г. Озёрска с 9 очками заняла первое место, второе место – у команды г. Кыштыма, третье – у г. Карабаша, команда города Касли осталась на четвертом месте. Всем участникам турнира были вручены сладкие призы, а призёрам - кубки и медали. Лучшим игроком турнира признан Кирилл Горнаков, нападающий команды г. Озёрска, забросивший 5 шайб.

Команда победителей:

вратари: Глеб Паскарь и Арсений Баймурзин;

нападающие: Иван Жижин (к), Лев Щербаков, Андрей Иванов, Матвей Горшенин, Иван Древнов, Клим Лавров, Кирилл Горнаков, Никита Кильбер, Клим Сергеев;

защитники: Максим Хасанов, Николай Малков, Максим Нерсесян, Иван Романов, Илья Петров, Павел Семёнов, Сергей Головин.

Тренеры: Евгений Бабич, Илья Ильюшенко.

Поздравляем ребят с победой и желаем удачи в предстоящем финале первенства Челябинской области, который пройдёт в городе Снежинск с 10 по 12 марта.

За помощь в организации и проведении турнира родительский комитет выражает благодарность: начальнику управления по спорту ОГО А.А. Гаврилову, депутату собрания депутатов ОГО А.Д. Лучникову, начальнику управления образования ОГО Л.В. Горбуновой, директору ДЮСШ С.В. Кошурникову, председателю Ассоциация футбола и хоккея г. Озерска А.Ю. Сухареву, директору МБУ «Арена» С.И. Родину.

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