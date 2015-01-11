Сотрудники полиции поздравили автоледи с праздником весны

7 марта, в преддверии весеннего женского праздника, сотрудники Госавтоинспекции Озерска провели традиционную профилактическую акцию «Автоледи».

Инспекторы ДПС на площади Ленина «выявляли» представительниц женского пола, управляющих автомобилями и вместе с ведущими радиостанции «Авторадио-Озерск» одаривали их подарками.

Все автоледи, попавшие в поле зрения организаторов акции, получили не только подарки, но и заряд хорошего настроения, которым делились сотрудники полиции и известный шоумен Озерска Владимир Зырянов.

Пресс-служба УМВД