13 марта милые дамы начинают играть в шахматы!

Уважаемые любительницы шахмат! 13 марта (понедельник) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса, д.2, т.7-97-68) начинается турнир по быстрым шахматам среди женщин, посвященный Дню 8 марта. Регистрация участников с 18-00 до 18-20. Первый тур – 18-30. Игровые дни – понедельник, среда 18-30. Контроль времени – 15 минут каждому участнику. Приглашаем милых дам принять участие! Шахматная Федерация Озёрского ГО

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