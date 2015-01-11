13 марта милые дамы начинают играть в шахматы!

Уважаемые любительницы шахмат!
13 марта (понедельник) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса, д.2, т.7-97-68) начинается турнир по быстрым шахматам среди женщин, посвященный Дню 8 марта.
Регистрация участников с 18-00 до 18-20. Первый тур – 18-30. Игровые дни – понедельник, среда 18-30.
Контроль времени – 15 минут каждому участнику.
Приглашаем милых дам принять участие!
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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