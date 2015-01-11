Штрафы за парковку на газонах отдали на откуп правительству

Проблему с парковкой на газонах, возможно, будут решать с привлечением правительства. Совет Госдумы принял решение обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующей просьбой, рассказали два источника «Известий» в нижней палате. В ГД на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий для автомобилистов штрафы от 1 до 5 тыс. рублей за парковку на газоне. Депутаты намерены уточнить, кто должен выявлять нарушения и составлять протоколы — инспекторы ГИБДД или участковые, а также дать определение понятию «газон».

Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта заксобрания Свердловской области, который вводит штрафы от 1 до 5 тыс. рублей за проезд или парковку на газоне или других озелененных территориях (предложенная новая статья 8.23.1 Кодекса об административных правонарушениях).

Планировалось, что депутаты примут документ в первом чтении на этой неделе. Однако на Совете Госдумы неожиданно было принято решение обратиться к Дмитрию Медведеву, чтобы найти совместные способы решения проблемы незаконной парковки на газонах. Возможно, эту тему поднимут на выездном заседании думской фракции «Единая Россия» 14 марта, рассказали два источника «Известий» в ГД. Особую актуальность законопроект приобрел в связи с тем, что нынешний 2017-й объявлен в России Годом экологии.

Поводом для дискуссии на высоком уровне, по словам собеседников «Известий», может послужить неопределенность: до сих пор не ясно, к какой сфере относятся соответствующие нарушения — к сфере дорожного движения или охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. Сейчас в некоторых регионах уже приняты местные законы, предусматривающие наказание за парковку на газонах. Например, в Москве и области штраф составляет 5 тыс. рублей, в Челябинской области — 1–3 тыс. рублей. Однако автовладельцам не раз удавалось оспорить эти законы в Верховном суде РФ.

Так, суд несколько раз признавал что регионы превысили свои полномочия, установив наказания, по сути, за нарушение законов «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», хотя санкции должны быть прописаны в федеральном КоАП.

При этом Верховный суд РФ указывал, что сферой нарушения в одних случаях являлось дорожное движение, а в других — область санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, благоустройства территории.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция «Единая Россия») обратил внимание на сложность в дифференцировании нарушений. Зеленые территории могут быть разной принадлежности. Одни, которые прилегают вплотную к дороге, являются элементом этой дороги, и, соответственно нарушения на них должна контролировать Госавтоинспекция. Если же речь идет о клумбе во дворе, то это благоустройство территории и экология.

При этом депутат отмечает, что отнесение нового состава к главе 12 КоАП, касающейся нарушений в области дорожного движения, потребует поправок в ПДД. А их вправе вносить только правительство. По словам парламентария, в них необходимо прописать запрет парковки на газоне, без этого нельзя будет предусмотреть ответственность.

Ранее два думских комитета — по экологии и госстроительству и законодательству — поддержали этот законопроект, указав на актуальность проблемы, хотя и признали, что вопросы остаются. Так, например, комитет ГД по экологии в своем заключении указал, что в федеральном законодательстве отсутствует определение понятия «газон». Не раскрытым остается и содержание термина «озелененные территории», хотя в законах он встречается.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов также обращает внимание на отсутствие законодательного определения термина «газон». Поэтому к нему можно отнести любой участок земли, на котором растет что-то зеленое, или обычные грунтовые площадки.

— Обочина, на которой растет травка, но на которой паркуются, тоже может быть отнесена к этому понятию. Под это подпадает любая незаасфальтированная площадка, — считает Петр Шкуматов.

По его мнению, для применения закона нужно будет создавать специальный реестр объектов благоустройства, куда вносится информация о таких участках земли. Нужно будет предупреждать водителей о статусе этого участка. Кроме того, стоит подумать о том, как фиксировать эти нарушения. В частности, непонятно, как их определять зимой, когда земля под снегом и льдом, а знака нет.

— Откуда человек знает, что под снегом — газон или асфальт? — пояснил активист. — Неясно, как доказать, что человек неправ.

Координатор «Синих ведерок» надеется, что законопроект в предложенном виде не будет принят, так как он может способствовать злоупотреблениям, а непонятные ситуации — трактоваться в пользу чиновников и пострадают в итоге водители.

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