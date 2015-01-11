«Мама, смотри: я иду!»

При участии ПО «Маяк» плац Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ) получил вторую жизнь, а его особые воспитанники — шанс встать на ноги.

В 2016 году «Маяк» совместно с администрацией округа провёл конкурс проектов среди учреждений образования, культуры, спорта, медицины, а также предприятий, занимающихся благоустройством округа. В конкурсе, посвященном памяти Б.В. Броховича, ключевые критерии отбора — социальная значимость и долгосрочность программ участников. Одним из победителей стал проект ДЭБЦ по реконструкции и модернизации плаца для занятий иппотерапией воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В округе сегодня таких, особых, детей насчитывается 272 человека, поэтому конкурсная комиссия из числа первых лиц комбината и города постановила: «Проекту быть!»

Особо — для особых детей

За полгода на плаце ДЭБЦ площадью в 2400 кв. метров сделано немало. Расширилась рабочая площадка, снято старое грунтовое полотно и по всем правилам заложено новое, уже с приставкой «гео» — с уплотнением опорно-дренирующего слоя, отсыпкой, исключающей забивку копыт лошадей. По периметру произведено надежное ограждение. Установлены пандусы для безопасной посадки детишек в седло, добротные ворота, крытые трибуны со скамейками для родителей, зоной для инвалидных колясок. Сам навес по ходу работ строители решили сделать из железа, чтоб на века, а не из поликарбоната, как планировалось.

Всё сделано с любовью и заботой. Особо — для особых детей: специальная экипировка для всадников и амуниция для лошадей, опытные инструкторы, прошедшие стажировку у профильных специалистов из Германии. И всеобщее желание помочь каждому особому ребенку. Обрести веру в свои силы, почувствовать себя на коне. В прямом и переносном смыслах.

Осталось всего ничего: завершить проводку наружного освещения плаца для проведения вечерних занятий и проложить водопровод для искусственного орошения покрытия, чтобы летом песок не пылил.

«Поскакали!»

…Звонко смеясь, командует разрумянившийся на морозце Платон, залезая при помощи папы на добряка Боливара, на котором сегодня ведутся занятия по иппотерапии. Исключительной чести вороной удостоился неслучайно: из парнокопытного царства ДЭБЦ (8 лошадей, 5 пони, 2 осла, верблюд) именно Боливар — самый покладистый и спокойный «парень», без фортелей и капризов.

Ловя ртом снежинки и радуясь солнышку, мальчик под руководством педагога дополнительного образования ДЭБЦ, сертифицированного инструктора-иппотерапевта Татьяны Мордавец усердно выполняет комплекс упражнений: повороты, наклоны в седле, растяжки. Без спешки и резких движений. Увлеченного тренировкой сына подбадривает отец.

Платону пять лет. Возраст «почемучек» и озорства. Бегать да бегать сорванцу, но… В результате перенесенной в полтора года нейроинфекции у мальчугана отказали ножки. Без помощи мамы, папы, старшего брата Арсения Платон самостоятельно передвигаться не может.

— На первых порах сын вообще не вставал, — вспоминает мама Платона. — Горы таблеток, уколы, массажи, больницы, неутешительные прогнозы врачей — чего только не было, но я не из пугливых. Забрав из очередной клиники Платона, решила: таблетки сведем к минимуму, будем пробовать другие методы реабилитации. В итоге Платона мы подняли: при помощи родных, ходунков ли, но передвигаться он может.

Сегодня мы с сыном состоим в клубе детей-инвалидов «Наши дети», занимаемся с логопедом, психологом. Под руководством актера театра «Наш дом» Вохобжона Азимова репетируем с Платоном роль Волчонка к спектаклю «Маугли», готовимся к конкурсу чтецов.

Жизнь вошла в привычное русло. Во всех моих делах рядом Платон. А в его делах — я, точнее мы. Вся наша семья надеется поставить

его на ноги. Полный комплекс немедикаментозной реабилитации в Челябинске стоит около 150 тыс. рублей. Учитывая, что подобные

курсы надо делать 4–6 раз в год, сумма запредельная.

Узнав, что в Озерске на базе ДЭБЦ с детьми-инвалидами ведутся занятия по лечебной верховой езде, сразу созвонилась с руководством центра: «Возьмете?!» Взяли. Разработали индивидуальную схему тренировок, удобный график. И вот с осени мы — на коне. Стараемся ходить без пропусков, не менее двух раз в неделю. О результатах говорить рано, да и понимаем, что одной иппотерапией тут не обойтись. Быстрого чуда мы не ждем: готовы к долгой работе, до победного.

Между тем на Боливаре уже после 15 минут занятий — первые слезы. «Устал?!» — спрашивает Татьяна Платона. Он кивает. «Доделываем упражнение и заканчиваем». По словам специалистов, для ребят занятия — что стометровку пробежать: эмоциональные, энергетические затраты колоссальные. В подтверждение Платон, покинув Боливара, буквально засыпает на руках у отца.

С надеждой на чудо

Постигать сложности и нюансы методической работы по иппотерапии в ДЭБЦ начали не вчера. Более 10 лет педагоги центра ведут планомерную работу по развитию и совершенствованию этой уникальной и эффективной методики реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Пионерами» движения в Озерске стали тренеры конноспортивного клуба «Мустанг» ДЭБЦ — Екатерина Коростылева, а позднее Ирина Богач (Моисеева) и Татьяна Мордавец. Обнадеживающие результаты воспитанников подвигли новаторов к более решительным действиям. В 2004 году на базе «Мустанга» специально для ребят, желающих поправить здоровье, был создан клуб лечебно-верховой езды «Надежда».

— Действует клуб и сегодня, — рассказывает Татьяна Мордавец, чья авторская программа по лечебно-верховой езде заняла II место в областном конкурсе адаптированных программ дополнительного образования для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. — Другое дело, что до обновления плаца условия для занятий у нас были малоподходящими: неровный асфальт, подтапливаемый грунт. При иппотерапии лошадь должна идти плавно, без тряски, что возможно только на ровном мягком покрытии. Надеемся, что с появлением достойной площадки у нас с ребятами будет и динамика в результатах.

В настоящее время у меня занимается 4 ребенка, у коллег — еще по 2–3 воспитанника. Возраст разный (самой маленькой подопечной — 4 года). Как и диагнозы: ДЦП, аутизм, задержка психического развития. К каждому — свой подход, своя программа занятий. Чем раньше начать, тем выше результативность.

За годы работы многое довелось повидать. Разные приходили ребята, были и колясочники, которые через 2–3 года занятий вставали и делали первые самостоятельные шаги. Да, знаменитое «встань и иди» я видела своими глазами. Понятно, что чудо сотворила не одна иппотерапия. В большей степени это заслуга родителей, не опустивших рук и четко идущих к цели: массажи, ЛФК, функциональная, медикаментозная терапия, вера в победу над недугом.

Чтобы внести свой вклад в эту работу, мы не останавливаемся в развитии: выезжаем на семинары, форумы, стажировки к ведущим специалистам-реабилитологам — как в России, так и за рубежом. Сотрудничаем с ассоциациями детей-инвалидов Новосибирска и

Санкт-Петербурга, где трудятся энтузиасты и фанаты своего дела. Ребята, профессиональные реабилитологи, не отказывают нам в помощи, консультируют по сложным случаям, помогают составить карты развития, программы занятий с каждым отдельным ребенком, в зависимости от характера его патологии.

Парад победителей

На большой земле ценник 30-минутого занятия по иппотерапии начинается с 800 рублей. Когда в конных клубах крупных городов, куда команда озерского «Мустанга» выезжает на соревнования, узнают, что в «запретке» эта услуга предоставляется бесплатно, крутят у виска.

«Тем не менее это так! — говорит директор МБУ ДО «ДЭБЦ» Наталья Косажевская. — При этом всегда лестно слышать, когда о нашей работе (состоянии лошадей, качестве услуг, квалификации тренерского состава) хорошо отзываются профи — например, специалисты Троицкой ветеринарной академии и Южно-Уральского аграрного университета, с которыми мы наладили сотрудничество в рамках освоения направления «иппотерапия».

После реконструкции плаца желания развиваться — поставить работу на поток, привлечь к занятиям новых ребят — стало еще больше. Тем более что для этого у нас теперь есть всё необходимое. Сегодня у нас обучается 169 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 120 ребят с удовольствием и пользой осваивают навыки верховой езды. Результаты впечатляющие! Думаю, это не предел.

Сейчас мы восстанавливаем сотрудничество с коррекционной школой №29, где учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Благодаря заинтересованности директора Надежды Юдиной, мы заручились поддержкой известных в округе врачей. По направлению невролога Марины Панюшкиной, хирурга Риммы Вологиной, реабилитолога Ольги Подольской учащиеся 29-ой смогут заниматься у нас и летом.

А пока наши особые ребята делают первые успехи верхом. Впрочем, думаю, они сами вскоре смогут это продемонстрировать. После завершения строительных работ мы планируем провести городской праздник в честь открытия обновленного плаца — как раз к майским торжествам. В программе запланированы показательные выступления воспитанников конноспортивного клуба ДЭБЦ, в том числе и подопечных наших иппотерапевтов».

Марина ЮРЬЕВА

http://www.po-mayak.ru