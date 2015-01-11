«Мама, смотри: я иду!»

Реклама на сайте|Обратная связь Суббота, 11 марта, 09:05
Регистрация на сайте
Авторизация

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Март 2017 (91)
Февраль 2017 (244)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Общественная жизнь

«Мама, смотри: я иду!»

При участии ПО «Маяк» плац Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ) получил вторую жизнь, а его особые воспитанники — шанс встать на ноги. 

В 2016 году «Маяк» совместно с администрацией округа провёл конкурс проектов среди учреждений образования, культуры, спорта, медицины, а также предприятий, занимающихся благоустройством округа. В конкурсе, посвященном памяти Б.В. Броховича, ключевые критерии отбора — социальная значимость и долгосрочность программ участников. Одним из победителей стал проект ДЭБЦ по реконструкции и модернизации плаца для занятий иппотерапией воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В округе сегодня таких, особых, детей насчитывается 272 человека, поэтому конкурсная комиссия из числа первых лиц комбината и города постановила: «Проекту быть!»

Особо — для особых детей 

За полгода на плаце ДЭБЦ площадью в 2400 кв. метров сделано немало. Расширилась рабочая площадка, снято старое грунтовое полотно и по всем правилам заложено новое, уже с приставкой «гео» — с уплотнением опорно-дренирующего слоя, отсыпкой, исключающей забивку копыт лошадей. По периметру произведено надежное ограждение. Установлены пандусы для безопасной посадки детишек в седло, добротные ворота, крытые трибуны со скамейками для родителей, зоной для инвалидных колясок. Сам навес по ходу работ строители решили сделать из железа, чтоб на века, а не из поликарбоната, как планировалось. 

Всё сделано с любовью и заботой. Особо — для особых детей: специальная экипировка для всадников и амуниция для лошадей, опытные инструкторы, прошедшие стажировку у профильных специалистов из Германии. И всеобщее желание помочь каждому особому ребенку. Обрести веру в свои силы, почувствовать себя на коне. В прямом и переносном смыслах.

Осталось всего ничего: завершить проводку наружного освещения плаца для проведения вечерних занятий и проложить водопровод для искусственного орошения покрытия, чтобы летом песок не пылил.

«Поскакали!»

…Звонко смеясь, командует разрумянившийся на морозце Платон, залезая при помощи папы на добряка Боливара, на котором сегодня ведутся занятия по иппотерапии. Исключительной чести вороной удостоился неслучайно: из парнокопытного царства ДЭБЦ (8 лошадей, 5 пони, 2 осла, верблюд) именно Боливар — самый покладистый и спокойный «парень», без фортелей и капризов.

Ловя ртом снежинки и радуясь солнышку, мальчик под руководством педагога дополнительного образования ДЭБЦ, сертифицированного инструктора-иппотерапевта Татьяны Мордавец усердно выполняет комплекс упражнений: повороты, наклоны в седле, растяжки. Без спешки и резких движений. Увлеченного тренировкой сына подбадривает отец.

Платону пять лет. Возраст «почемучек» и озорства. Бегать да бегать сорванцу, но… В результате перенесенной в полтора года нейроинфекции у мальчугана отказали ножки. Без помощи мамы, папы, старшего брата Арсения Платон самостоятельно передвигаться не может.

На первых порах сын вообще не вставал, — вспоминает мама Платона. — Горы таблеток, уколы, массажи, больницы, неутешительные прогнозы врачей — чего только не было, но я не из пугливых. Забрав из очередной клиники Платона, решила: таблетки сведем к минимуму, будем пробовать другие методы реабилитации. В итоге Платона мы подняли: при помощи родных, ходунков ли, но передвигаться он может.

Сегодня мы с сыном состоим в клубе детей-инвалидов «Наши дети», занимаемся с логопедом, психологом. Под руководством актера театра «Наш дом» Вохобжона Азимова репетируем с Платоном роль Волчонка к спектаклю «Маугли», готовимся к конкурсу чтецов.

Жизнь вошла в привычное русло. Во всех моих делах рядом Платон. А в его делах — я, точнее мы. Вся наша семья надеется поставить

его на ноги. Полный комплекс немедикаментозной реабилитации в Челябинске стоит около 150 тыс. рублей. Учитывая, что подобные

курсы надо делать 4–6 раз в год, сумма запредельная.

Узнав, что в Озерске на базе ДЭБЦ с детьми-инвалидами ведутся занятия по лечебной верховой езде, сразу созвонилась с руководством центра: «Возьмете?!» Взяли. Разработали индивидуальную схему тренировок, удобный график. И вот с осени мы — на коне. Стараемся ходить без пропусков, не менее двух раз в неделю. О результатах говорить рано, да и понимаем, что одной иппотерапией тут не обойтись. Быстрого чуда мы не ждем: готовы к долгой работе, до победного.

Между тем на Боливаре уже после 15 минут занятий — первые слезы. «Устал?!» — спрашивает Татьяна Платона. Он кивает. «Доделываем упражнение и заканчиваем». По словам специалистов, для ребят занятия — что стометровку пробежать: эмоциональные, энергетические затраты колоссальные. В подтверждение Платон, покинув Боливара, буквально засыпает на руках у отца.

С надеждой на чудо

Постигать сложности и нюансы методической работы по иппотерапии в ДЭБЦ начали не вчера. Более 10 лет педагоги центра ведут планомерную работу по развитию и совершенствованию этой уникальной и эффективной методики реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Пионерами» движения в Озерске стали тренеры конноспортивного клуба «Мустанг» ДЭБЦ — Екатерина Коростылева, а позднее Ирина Богач (Моисеева) и Татьяна Мордавец. Обнадеживающие результаты воспитанников подвигли новаторов к более решительным действиям. В 2004 году на базе «Мустанга» специально для ребят, желающих поправить здоровье, был создан клуб лечебно-верховой езды «Надежда».

Действует клуб и сегодня, — рассказывает Татьяна Мордавец, чья авторская программа по лечебно-верховой езде заняла II место в областном конкурсе адаптированных программ дополнительного образования для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. — Другое дело, что до обновления плаца условия для занятий у нас были малоподходящими: неровный асфальт, подтапливаемый грунт. При иппотерапии лошадь должна идти плавно, без тряски, что возможно только на ровном мягком покрытии. Надеемся, что с появлением достойной площадки у нас с ребятами будет и динамика в результатах. 

В настоящее время у меня занимается 4 ребенка, у коллег — еще по 2–3 воспитанника. Возраст разный (самой маленькой подопечной — 4 года). Как и диагнозы: ДЦП, аутизм, задержка психического развития. К каждому — свой подход, своя программа занятий. Чем раньше начать, тем выше результативность. 

За годы работы многое довелось повидать. Разные приходили ребята, были и колясочники, которые через 2–3 года занятий вставали и делали первые самостоятельные шаги. Да, знаменитое «встань и иди» я видела своими глазами. Понятно, что чудо сотворила не одна иппотерапия. В большей степени это заслуга родителей, не опустивших рук и четко идущих к цели: массажи, ЛФК, функциональная, медикаментозная терапия, вера в победу над недугом.

Чтобы внести свой вклад в эту работу, мы не останавливаемся в развитии: выезжаем на семинары, форумы, стажировки к ведущим специалистам-реабилитологам — как в России, так и за рубежом. Сотрудничаем с ассоциациями детей-инвалидов Новосибирска и

Санкт-Петербурга, где трудятся энтузиасты и фанаты своего дела. Ребята, профессиональные реабилитологи, не отказывают нам в помощи, консультируют по сложным случаям, помогают составить карты развития, программы занятий с каждым отдельным ребенком, в зависимости от характера его патологии.

Парад победителей

На большой земле ценник 30-минутого занятия по иппотерапии начинается с 800 рублей. Когда в конных клубах крупных городов, куда команда озерского «Мустанга» выезжает на соревнования, узнают, что в «запретке» эта услуга предоставляется бесплатно, крутят у виска. 

«Тем не менее это так! — говорит директор МБУ ДО «ДЭБЦ» Наталья Косажевская. — При этом всегда лестно слышать, когда о нашей работе (состоянии лошадей, качестве услуг, квалификации тренерского состава) хорошо отзываются профи — например, специалисты Троицкой ветеринарной академии и Южно-Уральского аграрного университета, с которыми мы наладили сотрудничество в рамках освоения направления «иппотерапия».

После реконструкции плаца желания развиваться — поставить работу на поток, привлечь к занятиям новых ребят — стало еще больше. Тем более что для этого у нас теперь есть всё необходимое. Сегодня у нас обучается 169 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 120 ребят с удовольствием и пользой осваивают навыки верховой езды. Результаты впечатляющие! Думаю, это не предел. 

Сейчас мы восстанавливаем сотрудничество с коррекционной школой №29, где учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Благодаря заинтересованности директора Надежды Юдиной, мы заручились поддержкой известных в округе врачей. По направлению невролога Марины Панюшкиной, хирурга Риммы Вологиной, реабилитолога Ольги Подольской учащиеся 29-ой смогут заниматься у нас и летом.

А пока наши особые ребята делают первые успехи верхом. Впрочем, думаю, они сами вскоре смогут это продемонстрировать. После завершения строительных работ мы планируем провести городской праздник в честь открытия обновленного плаца — как раз к майским торжествам. В программе запланированы показательные выступления воспитанников конноспортивного клуба ДЭБЦ, в том числе и подопечных наших иппотерапевтов».

Марина ЮРЬЕВА

http://www.po-mayak.ru

Ключевые теги: соцпроект, иппотерапия.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» Интервью с начальником Управления культуры Н.Г. Сальниковой. Видео
» С 1 марта счета за капремонт будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт»
» Егоза. Планы на март
» 20 млн рублей все равно придется отдать за ОДН
» Внимание! Вирусная рассылка!
» Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»
Обсуждаемые новости
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» Интервью с начальником Управления культуры Н.Г. Сальниковой. Видео
» Озерские зоозащитники остались без света
» Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»
» Смена руководства суда никак не связана с рассмотрением громкого дела
» «Мой Озёрск» в действии. Муниципалитет обещает решить проблему опасного перекрёстка
» Очередная победа наших студентов

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги