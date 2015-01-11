Работа по созданию товарищества собственников идёт непросто

9 марта состоялось собрание жителей дома №30 по ул. Октябрьской. Собрание было организовано по инициативе жителей дома, которую поддержал депутат Собрания депутатов по округу №13 Андрей Лучников. На собрание были приглашены заместитель главы администрации Иван Сбитнев и начальник управления ЖКХ администрации Наталья Левина.

Необходимо напомнить, что на протяжении нескольких последних лет у этого дома не складывались взаимоотношения с управляющими организациями, а первого июня 2016 года от управления и дальнейшего обслуживания дома отказалась управляющая организация ООО «Уютный дом».

Камнем преткновения в истории с обслуживанием дома остаются злостные неплательщики. Инициативной группой жителей дома совместно с депутатом были предпринят ряд попыток для того, чтобы исправить ситуацию. Проводились поквартирные обходы, были попытки уточнить данные о том, какие квартиры сдаются, кто в них проживает в настоящее время, но скудный набор законодательных средств борьбы с неплательщиками желаемого результата не принёс. Общий объём ежемесячных коммунальных платежей по этому дому составляет менее 50-ти процентов. В этой ситуации рассчитывать на то, что за обслуживание дома возьмутся работающие в Озерске управляющие компании, не приходится, а количество проблем в доме растёт ежедневно.

Выходом из этой ситуации стало решение о создании товарищества собственников жилья. В октябре прошлого года инициативная группа жителей дома, которую возглавил член Общественной палаты Станислав Воденко, совместно с депутатом начали работу по созданию в доме по ул. Октябрьской,30 товарищества собственников жилья. К настоящему времени уже были собраны подписные листы, в результате организационной и разъяснительной работы у большинства жителей дома появилось понимание, что создание ТСЖ позволит перевести решение коммунальных проблем дома в плоскость практического решения. Но, к сожалению, как выяснилось на собрании 9 марта, среди жителей дома не оказалось человека, готового взять на себя ответственность и стать председателем ТСЖ, кроме того, нет грамотного бухгалтера, который будет вести финансовую отчётность.

Как оказалось, процесс развития товарищеского управления собственностью – это опыт не новый, но по-прежнему вызывающий недоверие и множество вопросов. Тем не менее, только образование ТСЖ сможет сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, поскольку отсутствие юридического лица не даёт возможности заключать договора на обслуживание и проводить в доме необходимый ремонт.

Специалисты администрации не оставляют жителей без внимания и поддержки. В рамках своих полномочий администрацией оказывается помощь по текущему содержанию дома. Заместитель главы администрации Иван Сбитнев и начальник управления ЖКХ Наталья Левина принимают участие в собрании жителей этого дома во второй раз, дают необходимые разъяснения. Администрация заинтересована в том, чтобы как можно скорее собственники объединились и создали ТСЖ, поскольку в этом случае со стороны муниципалитета можно будет предпринять конкретные шаги и оказать помощь в проведении ряда работ в рамках капитального ремонта, в том числе отремонтировать в этом доме лифты.

– На следующую неделю запланировано собрание жителей, на котором мы должны ещё раз вернуться к вопросу выборов председателя ТСЖ, – прокомментировал итоги встречи с собственниками депутат Андрей Лучников. – Работа по созданию товарищества собственников идёт непросто, но результаты есть, я думаю, что жители определятся с кандидатурой председателя ТСЖ и смогут организовать совет дома, который обеспечит этого человека необходимой поддержкой.

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