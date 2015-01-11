Иск на полмиллиарда отклонён

Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск ООО «УК Озёрское коммунальное хозяйство» к ММПКХ о взыскании неосновательного обогащения в сумме 647 413 781 руб. 80 коп. Как сказано в исковом заявлении, указанные денежные средства были получены ММПКХ в период с сентября 2012 года по октябрь 2015 года в качестве платы за тепловую энергию, горячую воду, холодное водоснабжение и водоотведение от собственников многоквартирных домов, находящихся в управлении истца. Основанием для получения платы явились соглашения об уступке права требования платы за коммунальные ресурсы, однако указанные соглашения решением Арбитражного суда Челябинской области от 02.10.2015 были признаны незаключенными, что и дало «Озёрскому коммунальному хозяйству» повод считать, что со стороны муниципального предприятия имело место «неосновательное обогащение».

За время, прошедшее с момента подачи иска, аппетиты ОКХ несколько поумерились, сумма иска была снижена до 384 347 147 руб. 22 коп. Тем не менее, суд отказал (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b8a3a1af-66fd-4155-8c9e-518599a18448/%D0%9076-4700-2016__20170310.pdf) в удовлетворении иска по следующим основаниям.

Положениями жилищного законодательства допускается внесение платы ресурсоснабжающей организации (в Озёрске таковой является ММПКХ) непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах. Следовательно, ответчик был вправе принимать денежные средства в оплату ресурсов непосредственно от указанных лиц, поскольку запрета на исполнение этого обязательства ими закон не содержит. Доказательств, свидетельствующих о том, что ресурсы поставлены ответчиком в меньшем объеме, чем оплачены указанными лицами за истца, истцом не представлено.

Напомним, решением Арбитражного суда Челябинской области от 09.08.2016 ООО «УК Озерское коммунальное хозяйство» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура – конкурсное производство, которая до настоящего времени не завершена.

Озёрск.ру