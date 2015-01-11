«Сообщи, где торгуют смертью»: первый этап стартовал

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в период с 13 по 24 марта 2017 года органами внутренних дел Челябинской области запланировано проведение первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Второй этап мероприятия пройдет в ноябре этого года.

Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94.

Помимо этого, для консультирования граждан по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков работает телефон «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 8 (351) 775-11-91.

Пресс-служба УМВД